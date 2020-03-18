Россияне рассказали, чем займутся в случае объявления карантина

В случае двухнедельного карантина в связи с коронавирусом большинство россиян будут работать удаленно, выяснил портал по поиску работы Superjob.

Компания опросила 500 трудоустроенных граждан, чье присутствие на рабочем месте не является критически необходимым.

Чем займутся россияне в случае карантина:

удаленной работой — 21%;

домашними делами — 17%;

будут отсыпаться и отдыхать — 15%;

повышением квалификации и обучением онлайн — 13%;

чтением — 9%;

общением с семьей — 8%;

хобби — 5%.

По 3% россиян в случае введения карантина будут смотреть сериалы, заниматься спортом, готовиться к дачному сезону и оздоравливать организм. Прочие не столь популярные занятия назвали 17% опрошенных: среди них подработка, прогулки, компьютерные игры и трейдинг.

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