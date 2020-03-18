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Россияне рассказали, чем займутся в случае объявления карантина
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Анастасия Марьина
В случае двухнедельного карантина в связи с коронавирусом большинство россиян будут работать удаленно, выяснил портал по поиску работы Superjob.
Россияне рассказали, чем займутся в случае объявления карантинаАнастасия Марьина
Компания опросила 500 трудоустроенных граждан, чье присутствие на рабочем месте не является критически необходимым.
Чем займутся россияне в случае карантина:
- удаленной работой — 21%;
- домашними делами — 17%;
- будут отсыпаться и отдыхать — 15%;
- повышением квалификации и обучением онлайн — 13%;
- чтением — 9%;
- общением с семьей — 8%;
- хобби — 5%.
По 3% россиян в случае введения карантина будут смотреть сериалы, заниматься спортом, готовиться к дачному сезону и оздоравливать организм. Прочие не столь популярные занятия назвали 17% опрошенных: среди них подработка, прогулки, компьютерные игры и трейдинг.
Фото: Unsplash
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