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Россияне рассказали, чем займутся в случае объявления карантина

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

В случае двухнедельного карантина в связи с коронавирусом большинство россиян будут работать удаленно, выяснил портал по поиску работы Superjob.

Россияне рассказали, чем займутся в случае объявления карантина

Компания опросила 500 трудоустроенных граждан, чье присутствие на рабочем месте не является критически необходимым.

Чем займутся россияне в случае карантина:

  • удаленной работой — 21%;
  • домашними делами — 17%;
  • будут отсыпаться и отдыхать — 15%;
  • повышением квалификации и обучением онлайн — 13%;
  • чтением — 9%;
  • общением с семьей — 8%;
  • хобби — 5%. 

По 3% россиян в случае введения карантина будут смотреть сериалы, заниматься спортом, готовиться к дачному сезону и оздоравливать организм. Прочие не столь популярные занятия назвали 17% опрошенных: среди них подработка, прогулки, компьютерные игры и трейдинг.

Фото: Unsplash

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