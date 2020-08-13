Остановить шредер и забрать деньги: российский хостинг запустил онлайн-квест для хакеров

Российский хостинг Ruvds.com запустил онлайн-квест для хакеров с призовым фондом до 200 тысяч рублей. Игра продлится неделю, деньги получит пользователь, который сможет остановить шредер, разрезающий купюры в виртуальном офисе. Об этом Rusbase сообщил представитель Ruvds.

В чем суть игры:

Ruvds.com запустил недельную трансляцию на YouTube из офиса, заполненного «умными» устройствами. В комнате работает шредер, в который загружены 200 тысяч рублей. Каждый час шредер уничтожает бумагу номиналом в одну тысячу рублей.

Прямая трансляция ведется из IoT-офиса веб-студии «Сокол». Устройства в комнате управляются с сайта компании.

Скриншот трансляции на YouTube

Как получить деньги:

Деньги получит хакер, который сможет устроить в комнате короткое замыкание и остановить шредер. Чем быстрее закончится игра, тем больше составит призовой фонд.

Игроки могут видеть, как меняется комната под управлением «умных» устройств. На экран виртуального компьютера также выводится информация о том, каков размер призового фонда в текущий момент.

Скриншот трансляции на YouTube

В онлайн-квесте может принять участие любой пользователь. Прямая трансляция доступна по ссылке. Управлять «умными» устройствами можно дистанционно с этого сайта.

Фото: Unsplash