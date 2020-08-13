Остановить шредер и забрать деньги: российский хостинг запустил онлайн-квест для хакеров
Российский хостинг Ruvds.com запустил онлайн-квест для хакеров с призовым фондом до 200 тысяч рублей. Игра продлится неделю, деньги получит пользователь, который сможет остановить шредер, разрезающий купюры в виртуальном офисе. Об этом Rusbase сообщил представитель Ruvds.
В чем суть игры:
Ruvds.com запустил недельную трансляцию на YouTube из офиса, заполненного «умными» устройствами. В комнате работает шредер, в который загружены 200 тысяч рублей. Каждый час шредер уничтожает бумагу номиналом в одну тысячу рублей.
Прямая трансляция ведется из IoT-офиса веб-студии «Сокол». Устройства в комнате управляются с сайта компании.
Скриншот трансляции на YouTube
Как получить деньги:
Деньги получит хакер, который сможет устроить в комнате короткое замыкание и остановить шредер. Чем быстрее закончится игра, тем больше составит призовой фонд.
Игроки могут видеть, как меняется комната под управлением «умных» устройств. На экран виртуального компьютера также выводится информация о том, каков размер призового фонда в текущий момент.
Скриншот трансляции на YouTube
В онлайн-квесте может принять участие любой пользователь. Прямая трансляция доступна по ссылке. Управлять «умными» устройствами можно дистанционно с этого сайта.
Фото: Unsplash
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