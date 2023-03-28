Эксперты рассказали, как сфотографировать автомобиль для быстрой продажи

Эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» рассказали, как сфотографировать свой автомобиль, чтобы быстро и успешно его продать. По данным компании, грамотно оформленное объявление и информативные фото составляют 50% успеха продажи машины.

«СберАвто» дали шесть советов, с которыми ознакомился RB.RU.

Подготовьте авто

Чтобы автомобиль на снимке выглядел привлекательно, его нужно почистить как снаружи, так и изнутри. Нужно прибраться также в салоне и багажнике, а если уборки своими силами окажется недостаточно — сделать химчистку салона.

Лучше убрать из салона все детали, которые могут что-либо сказать о текущем владельце — игрушки, подвески с зеркала заднего вида, содержимое карманов в дверях авто. Эксперты отмечают, что покупатели предпочитают видеть автомобиль без опознавательных знаков предыдущего владельца — так его проще визуализировать его как собственное.

Подумайте над локацией

Не нужно снимать автомобиль на фоне мусорных баков, покосившихся заборов, грязных сугробов, старых домов. Эксперты советуют выбирать спокойные локации с нейтральным фоном без лишних элементов, которые не будут отвлекать от главного предмета фотографий.

Также важно учесть, чтобы автомобиль по цвету не сливался с окружением, но также следует избегать и ярких элементов — они могут отражаться на поверхности автомобиля и искажать его реальный цвет.

Лучше всего для фотографий подойдет улица, а для фона стоит выбрать однотонный сплошной забор, стену или крупный водоем.

Выберите комфортное время для съемки

Лучше не снимать авто в темное время суток и при ярком солнечном свете. Для фотографий подойдет ясная погода, но при этом снимать нужно так, чтобы солнце было позади. Облачный день при хорошем дневном свете также подойдет, но важно, чтобы небо на фото не выглядело белым — засвеченность испортит кадр и исказит цвета.

Экспериментируйте с ракурсом и масштабом

Чтобы снимки были информативными, «СберАвто» советует снимать с разных углов, с низкого и с высокого ракурса, а затем отбирать наиболее удачные кадры. Обязательны фото с видом спереди, сзади, слева и справа.

Наиболее «выигрышный» ракурс для большинства автомобилей — три четверти, такое фото подойдет для обложки объявления.

Также рекомендуется не оставлять много места по бокам на снимках и не использовать вспышку.

Обратите внимание на детали

Стоит сделать снимки открытого багажника, капота и дверей, сфотографировать колеса и диски. Также лучше не скрывать внешние дефекты (царапины или вмятины) — при «живом» осмотре их все равно найдут.

Лучше всего сделать так, чтобы изображения дали покупателю исчерпывающую информацию о состоянии авто. Снимки салона тоже обязательны. Стоит сфотографировать сиденья, так чтобы был общий вид как водительского, так и пассажирских мест. Переднюю панель с приборами советуют снять отдельно.

Для проведения фотосессии продавцу самому лучше одеться в спокойных цветах: если отражение в каком-либо из зеркал или на поверхностях и попадет на кадр, оно не будет оттягивать на себя внимание.

Скорректируйте фотографии

В получившихся фото лучше обрезать лишнее с кадров и поэкспериментировать с яркостью, чтобы добиться точной цветопередачи. Не лишним будет сделать умеренное размытие заднего фона за автомобилем на общих фото.

Лучше всего сохранить фото именно в тех размерах, что требуются на площадках для объявлений, — тогда программа не будет растягивать или сжимать изображения, и они не потеряют в качестве.

Фото на обложке: Unsplash