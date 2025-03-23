Россия вошла в топ-3 стран G20 по темпам роста экономики в 2024 году

Россия заняла третье место среди стран «большой двадцатки» по темпам роста экономики в 2024 году, но при этом второе место поделили Китай и Индонезия. Лидером стала Индия, несмотря на замедление пророста с 8,8% в 2023 году до 6,7% в прошлом.

Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные официальных статистических служб государств, ВВП Китая и Индонезии с «серебром» вырос на 5%. У России — на 4,1%. Темпы роста у этих трех стран сохранились практически неизменными.

Также в топ-5 вошли Бразилия (рост ВВП ускорился с 3,2% до 3,4%) и Турция (прирост замедлился с 5,1% до 3,2%). Спад экономики наблюдался также в Аргентине и Германии (причем этой тенденции уже два года), Японии (самое резкое падение — в 19 рах до 0,1%) и Австралии (вдвое до 1%). А вот Саудовская Аравия, Южная Корея и Британии показывают позитивную динамику.

Что еще мы знаем о темпах роста экономики России:

Наша страна в среднем в четыре раза опередила страны G7 в 2024 году: ВВП России вырос на 4,1%, а средний показатель прироста ВВП у стран «большой семерки» — 1%.

В государстве активно развиваются промышленность, сфера общепита, оптовая и розничная торговля (4,3%, 8,8%, 7,2% и 7,4% соответственно), но ухудшается ситуация в сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых.

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