«Работа.ру» и «Рамблер» запустили совместный сервис для поиска работы

«Работа.ру» и портал «Рамблер» объявили о запуске совместного сервиса для поиска работы. Это отдельная поисковая вертикаль на «Рамблере». Откликнуться на вакансию можно, авторизовавшись через соцсети или Сбер ID. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Создать резюме можно прямо во время отклика на вакансию. Предложения можно фильтровать по зарплате, стажу, региону, новизне и графику работы. В будущем также можно будет выбирать вакансии по отраслям и станциям метро.

В сообщении отмечается, что проект соединит около 65 млн пользователей «Рамблера» с работодателями «Работы.ру» по всей России.

«Благодаря коллаборации с "Работой.ру" на "Рамблере" появилась отдельная поисковая вертикаль, которая расширила возможности взаимодействия с порталом. Теперь наши пользователи наряду с привычным чтением почты и новостей могут также ознакомиться с актуальными вакансиями и найти работу», — рассказал Максим Юрищев, управляющий директор портала «Рамблер».

Ранее «Работа.ру» запустила чат-бота для поиска работы.

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