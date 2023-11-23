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Raiffeisen Bank позволит своим клиентам торговать криптовалютой

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Raiffeisen Bank даст своим клиентам возможность инвестировать в криптовалюту. Это стало возможным после подписания банком партнерского соглашения с криптобиржей Bitpanda. Первыми, кто смогут воспользоваться новой услугой, станут клиенты из Вены, где расположена штаб-квартира банка.

Raiffeisen Bank позволит своим клиентам торговать криптовалютой

Raiffeisen Bank планирует добавить для клиентов опцию инвестирования в криптовалюту. Клиенты из Вены, где расположена штаб-квартира организации, смогут воспользоваться новой услугой уже в январе 2024 года, сообщил Coindesk.

Интеграция в Raiffeisen Bank торговли криптовалютой стала возможной после подписания банком партнерского соглашения с криптобиржей Bitpanda. Организации заключили партнерство в апреле 2023 года.

Заключение сделок с криптовалютой будет реализовано через приложение банка, в котором будет доступ к криптобирже. Сам процесс совершения сделок не будет отличаться от привычного банковского перевода, рассказал директор отдела инноваций Raiffeisen Bank Курт Чадха.

В ноябре стало известно, что «Райффайзенбанк» отложил уход с российского рынка.

Фото на обложке: Karolis Kavolelis / Shutterstock

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