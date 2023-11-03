«Райффайзенбанк» отложил уход с российского рынка. Австрийская компания Raiffeisen Bank International планировала успеть до конца 2023 года, но теперь «это кажется маловероятным», заявил глава RBI. Компания больше склоняется к продаже своего бизнеса, чем к его выделению в отдельную структуру.

«Райффайзенбанк» не успевает закончить выход с российского рынка в планируемый срок. Компания намеревалась закончить процесс до конца 2023 года, но теперь «это кажется маловероятным», заявил глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль.

Штробль отметил, что банк рассматривает как продажу российского бизнеса, так и его выделение в отдельную структуру. По словам Штробля, компания больше склоняется к первому варианту, однако для продажи бизнеса нужно получить разрешение от российских и европейских властей, что делает процесс выхода более времязатратным.

Австрийский «Райффайзенбанк» попадает в список организаций, для сделок с акциями которых нужно получить разрешение правительственной комиссии. В противном случае сделка будет считаться ничтожной.

В сентябре стало известно, что Raiffeisen Bank International допустил ребрендинг «Райффайзенбанка» после продажи или выделения.

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