Raiffeisen допустил передачу российской «дочки» своим акционерам — Reuters

О том, что австрийский банк ищет варианты вывести российскую «дочку» «Райффайзенбанк» из структуры группы, сообщалось в марте. СМИ также писали, что организация провела переговоры со Сбербанком о потенциальном обмене активами. В начале мая RBI объявил о планах завершить сделку не ранее, чем после III квартала.

Как рассказали источники, группа не нашла покупателя и решила передать подразделение акционерам. Австрийские власти не возражают против такого варианта. Однако сложности могут возникнуть в согласовании с Центробанком ЕС и США.

По словам одного из источников, американские власти опасаются, что не смогут провести проверку банка на предмет отмывания денег. Если схема будет одобрена, акционерам RBI перейдут бумаги новой компании, зарегистрированной в Вене. При этом пока неясно, насколько организация будет независима от основной группы.

Ранее пользователи пожаловались на сбой в работе мобильного приложения «Райффайзенбанка».

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