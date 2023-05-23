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Raiffeisen допустил передачу российской «дочки» своим акционерам — Reuters

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Raiffeisen Bank International (RBI) допустил передачу российского подразделения собственным акционерам, рассказали источники агентству Reuters.

Raiffeisen допустил передачу российской «дочки» своим акционерам — Reuters

О том, что австрийский банк ищет варианты вывести российскую «дочку» «Райффайзенбанк» из структуры группы, сообщалось в марте. СМИ также писали, что организация провела переговоры со Сбербанком о потенциальном обмене активами. В начале мая RBI объявил о планах завершить сделку не ранее, чем после III квартала. 

Как рассказали источники, группа не нашла покупателя и решила передать подразделение акционерам. Австрийские власти не возражают против такого варианта. Однако сложности могут возникнуть в согласовании с Центробанком ЕС и США.

По словам одного из источников, американские власти опасаются, что не смогут провести проверку банка на предмет отмывания денег. Если схема будет одобрена, акционерам RBI перейдут бумаги новой компании, зарегистрированной в Вене. При этом пока неясно, насколько организация будет независима от основной группы.

Ранее пользователи пожаловались на сбой в работе мобильного приложения «Райффайзенбанка».

Фото на обложке: Ioannis7 / Shutterstock

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