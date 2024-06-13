«Райффайзенбанк» прекратит начислять проценты по накопительным счетам

«Райффайзенбанк» объявил о прекращении начисления процентов по накопительным счетам. До конца текущего месяца банк выплатит проценты за июнь.

«С 1 июля 2024 года Райффайзенбанк прекращает начисление процентов по накопительным счетам. Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам», — сообщили в банке и добавили, что деньгами, хранящимися на накопительных счетах, можно будет распоряжаться как и обычно.

Кредитная организация советует использовать инвестиционные решения для размещения средств вроде «Доход каждый день» от АО «Райффайзенбанк» и «Уверенный доход» от УК «Райффайзен Капитал».

7 июня, сообщалось, что российская «дочка» австрийской банковской группы сократит объем кредитования по требованию Европейского центрального банка. До 2026 года кредитный портфель RBI должен быть снижен на 65%.

Ранее американский Минфин пригрозил вторичными санкциями европейским банкам, которые продолжают работать в России. «Райффайзенбанк» уже несколько раз сдвигал сроки ухода из страны. По данным Financial Times, за последние три года банковская группа получила от российского подразделения больше прибыли, чем от всех остальных филиалов по миру.

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