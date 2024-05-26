США предупредили банки Европы об «очень больших рисках» из-за их работы России

Европейским банкам, которые все еще работают в России грозят «большие риски», они могут попасть под вторичные санкции, «если для этого будет причина», заявила в интервью Reuters глава Министерства финансов США Джанет Йеллен.

США планируют ужесточить санкции против зарубежных банков, которые так и не ушли из России и проводят операции, «содействующие военным целям» Москвы. При этом, Йеллен не уточнила, о каких именно банках идет речь, и добавила, что санкции введут только при наличии оснований. Также она отметила, что «работа в России создает очень большие риски» для европейских банков.

Журналисты задали прямой вопрос о том, хотят ли США, чтобы из России ушли австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit.

«Я думаю, что их руководители посоветовали им быть предельно осторожными в том, что они делают», — ответила она.

Недавно в ЕЦБ озвучили четкие инструкции для итальянских банков, им посоветовали «выбраться» из России, так как это несет репутационные проблемы.

Raiffeisen — крупнейший европейский кредитор, ведущий бизнес в России, за ним следует UniCredit. Известно и то, что казначейство США с недавнего времени имеет право отрезать банки от финансовой системы США, если будет установлено, что они помогают обойти первичные санкции против России и других организаций в связи проводимой РФ спецоперацией на Украине.

Ранее мы писали о том, что в G7 заявили о желании продолжать давить на Россию санкциями. Отметим, что заявления Йеллен прозвучали в кулуарах встречи финансовых лидеров стан большой семерки.

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