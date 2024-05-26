В G7 заявили о желании продолжать давить на Россию санкциями

Страны большой семерки собираются продолжать оказывать давление на источники дохода России. К этому перечню там отнесли энергетическую сферу и будущие добывающие мощности страны.

Такой вывод следует из коммюнике после встречи министров финансов стран G7, которая состоялась 25 мая. Подробности приводят «Известия».

«Мы также привержены дальнейшим финансовым и экономическим санкциям, чтобы сократить источники доходов, в том числе европейские институции нацелены на введение мер против доходов России от энергоносителей и добывающие возможности», — следует из текста документа.

В итоговом протоколе сказано и то, что страны G7 приветствуют решение Евросоюза о направлении прибыли, получаемой от российских суверенных активов официальному Киеву.

По актуальным данным, с февраля 2022 года страны G7, а также Евросоюз и Австралия заморозили суммарно около €260 млрд активов Центробанка.

Ранее мы писали о том, что российские компании вынуждены удлинять цепочки поставок из-за санкций. Организация обходных путей для совершения платежей ведет к повышению затрат на конвертацию валюты и комиссии.

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