В G7 заявили о желании продолжать давить на Россию санкциями

Страны большой семерки собираются продолжать оказывать давление на источники дохода России. К этому перечню там отнесли энергетическую сферу и будущие добывающие мощности страны.
Такой вывод следует из коммюнике после встречи министров финансов стран G7, которая состоялась 25 мая. Подробности приводят «Известия».
«Мы также привержены дальнейшим финансовым и экономическим санкциям, чтобы сократить источники доходов, в том числе европейские институции нацелены на введение мер против доходов России от энергоносителей и добывающие возможности», — следует из текста документа.
В итоговом протоколе сказано и то, что страны G7 приветствуют решение Евросоюза о направлении прибыли, получаемой от российских суверенных активов официальному Киеву.
По актуальным данным, с февраля 2022 года страны G7, а также Евросоюз и Австралия заморозили суммарно около €260 млрд активов Центробанка.
Ранее мы писали о том, что российские компании вынуждены удлинять цепочки поставок из-за санкций. Организация обходных путей для совершения платежей ведет к повышению затрат на конвертацию валюты и комиссии.
Фото на обложке: FlyD /
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