Российские компании вынуждены удлинять цепочки поставок из-за санкций — Financial Times

Российским компаниям хотя пока и удается адаптироваться к работе в условиях западных санкций, многим организациям приходится формировать все более длинные цепочки посредников для проведения транзакций, пишет Financial Times.

Организация обходных путей для совершения платежей влечет повышение затрат на конвертацию валюты и комиссии. По данным газеты, усилить санкционный эффект удалось благодаря указу американского президента Джо Байдена.

Глава Белого дома разрешил Минфину задействовать вторичные санкции в отношении нарушителей антироссийских ограничений. В частности, это касается финансовых организаций.

После этого зарубежные банки стали массово отказываться от работы с российскими контрагента. Кредитные организации избегают операций в некоторых валютах, говорят западные чиновники и несколько российских финансистов.

По словам одного крупного российского инвестора, ситуация усложняется с каждым месяцем.

«Один месяц — в долларах, следующий — в евро; через полгода вы в принципе ничего не сможете сделать. Логической конечной точкой этого является превращение России в Иран», — заключает собеседник газеты.

Вследствие этих изменений отечественные компании ищут более мелкие банки, что удлиняет цепочки посредников между покупателем и продавцом, отмечает глава подразделения финансовой разведки Эстонии Матис Мяекер и добавляет, что запутанные механизмы могут ввести в заблуждение западных регуляторов. По его словам, российский бизнес продолжит находить обходные пути.

Помимо этого, для обхода ограничений торговля все чаще ведется в рублях. О единственный способ избежать внимания Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), говорит высокопоставленный российский банкир.

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