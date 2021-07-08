«Райффайзенбанк» запустил бесплатный курс для предпринимателей о развитии бизнеса

«Райффайзенбанк» запустил бесплатный курс «От старта бизнеса до поиска инвестора» для тех, кто только собирается начать свой бизнес, уже зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), бухгалтеров и тех, кто работает с ИП. Об этом RB.ru сообщили в компании.

Программа включает 14 видеолекций и подготовлена вместе с практикующими бизнесменами.

На курсе рассказывается о том, как выбрать и проверить идею, где искать первые продажи, как зарегистрировать ИП. Также начинающие и действующие предприниматели узнают о том, как работать с b2b-клиентами, как собрать команду для малого бизнеса и как привлечь деньги на развитие.

Каждый урок приходит по e-mail, смотреть лекции можно в любое время, по итогам курса будет доступен тест на проверку знаний, после его прохождения можно получить сертификат.

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Фото: Unsplash