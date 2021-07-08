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«Райффайзенбанк» запустил бесплатный курс для предпринимателей о развитии бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Райффайзенбанк» запустил бесплатный курс «От старта бизнеса до поиска инвестора» для тех, кто только собирается начать свой бизнес, уже зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), бухгалтеров и тех, кто работает с ИП. Об этом RB.ru сообщили в компании.

«Райффайзенбанк» запустил бесплатный курс для предпринимателей о развитии бизнеса

Программа включает 14 видеолекций и подготовлена вместе с практикующими бизнесменами.

На курсе рассказывается о том, как выбрать и проверить идею, где искать первые продажи, как зарегистрировать ИП. Также начинающие и действующие предприниматели узнают о том, как работать с b2b-клиентами, как собрать команду для малого бизнеса и как привлечь деньги на развитие.

Каждый урок приходит по e-mail, смотреть лекции можно в любое время, по итогам курса будет доступен тест на проверку знаний, после его прохождения можно получить сертификат.

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Фото: Unsplash

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