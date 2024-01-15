«Райффайзенбанк» зарегистрировал домен, похожий на адрес сервиса «Домклик»

«Райффайзенбанк» зарегистрировал домен, похожий на адрес сервиса по покупке недвижимости Сбербанка «Домклик», свидетельствуют данные сервиса Whois. Зарегистрированный домен domclk.ru отличается от domclick.ru двумя знаками — в нем пропущены латинские строчные буквы i и c.

Запись о владении доменом появилась 14 декабря 2023 года, сам домен делегирован.

В пресс-службе «Райффайзенбанка» разъяснили, что данный домен зарегистрирован для внутреннего использования. Компания проводит тренировочные по информационной безопасности среди сотрудников банка.

«Высокий уровень грамотности сотрудников в области информационной безопасности — важная составляющая защиты информационных систем в интересах наших клиентов. В иных, в том числе коммерческих, целях использование домена не предполагается», — пояснили в кредитной организации.

Как ранее выяснил RB.RU, домен a1fastrah.ru, похожий на адрес сайта «АльфаСтрахования», приобрел Сбербанк. В обеих компаниях не прокомментировали ситуацию. Как отмечают юристы, саа по себе покупка похожего домена нарушением не является, однако, заслуживает внимания со стороны правообладателя.

Если правообладатель обратится в суд, поясняют эксперты, и докажет сходство до степени смешения, компании могут запретить предлагать на сайте с таким доменным именем похожие услуги. Приобретенный Сбербанком домен пока не делегирован.

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