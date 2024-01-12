Сбербанк купил домен a1fastrah.ru — почти по такому же адресу размещен сайт «Альфа Страхования»

Сбербанк приобрел домен, который лишь одним символом отличается от адреса, где размещен сайт компании «Альфа Страхование». Запись о владении доменом a1fastrah.ru сделана 20 ноября 2023 года, сам домен не делегирован, обратил внимание RB.RU.

Сайт компании «Альфа Страхование» размещен по адресу alfastrah.ru, таким образом, купленный Сбербанком домен отличается лишь одним знаком. Вместо второй латинской строчной буквы «l» стоит цифра «1».

В Сбербанке запрос перенаправили в «СберУниверситет», там на момент публикации на вопросы RB.RU не ответили. В «Альфа Страховании» также не смогли прокомментировать ситуацию.

Правовая сторона вопроса

По словам члена Ассоциации юристов России Ассии Дмитриевой, согласно п. п. 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, способом использования исключительного права на товарный знак является в и его размещение в интернете, где включено в том числе доменное имя. Правообладатель при необходимости может защитить свое исключительное право.

Партнер адвокатского бюро «Жданов, Койда, Рубальский и партнеры» Кирилл Рубальский уточняет, что само по себе приобретение такого домена не может быть нарушением чьих-то прав, если не будет установлено, что данное действие — элемент киберскворинга.

Нарушение прав произойдет в случае, если на сайте с таким доменом, например, будут продавать услуги, которые охраняются интеллектуальными правами других лиц.

«Например, если в отношении страховых услуг зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания), и на сайте с доменным именем, которое сходно до степени смешения с охраняемыми элементами такого товарного знака, будут предлагаться к продаже страховые продукты, это может быть признано нарушением прав правообладателя на такой товарный знак и актом недобросовестной конкуренции», — разъяснил RB.RU Рубальский.

Руководитель практики корпоративных споров и коммерческого управления Консалтингового бюро «Паритет Консалт» Леонтий Маршава также отмечает, что само по себе использование буквенного словосочетания, которое схоже до степени смешения с существующим товарным знаком, не является очевидным нарушением.

Однако, отмечает юрист, данный факт заслуживает внимания правообладателя. Маршава указывает, что ALFA и A1FA не создают единого смыслового значения.

В подобных случаях важную роль играет то, какие услуги предлагаются клиентам на странице со спорным доменным именем. Речь идет о введении пользователей в заблуждение через похожее оформление, копирование визуального стиля и тд.

Чтобы воспрепятствовать использованию домена, правообладатель должен доказать в суде сходство до степени смешения с зарегистрированным им товарным знаком.

Ранее ФАС возбудила дело после жалобы «Эксмо» на «Симбат». Издательство считает, что «Симбат» в выпускаемой им линейке учебных логопедических пособий копирует дизайн и оформление серии «Я говорю правильно», «Букварь» и «Логопед у вас дома» Надежды Жуковой. Дело заведено по признакам нарушения п. 2 ст. 14.6 федерального закона «О защите конкуренции».

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