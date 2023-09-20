«Райффайзенбанк» запустил SWIFT-переводы в тенге

«Райффайзенбанк» с 20 сентября запустил SWIFT-переводы в тенге. Конвертация будет производиться по внутреннему курсу банка. Возможность принять перевод в тенге клиентам необходимо уточнять в банке-получателе.

Клиенты смогут отправлять переводы в тенге с любого нерублевого счета. При переводе с долларового счета будет одна валютная конвертация, при переводе со счета в иной валюте — двойная, пишет Frank Media.

Сейчас в банке открыть счет в тенге физическим лицам нельзя, в кредитной организации существуют счета в долларах, евро и юанях.

В августе «Райффайзенбанк» ввел комиссию за входящие переводы в долларах. Ее размер составит 50% от суммы перевода, но не менее $1 тыс. Максимальная комиссия — $10 тыс.

Фото на обложке: «Райффайзенбанк»