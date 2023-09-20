Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Райффайзенбанк» запустил SWIFT-переводы в тенге

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Райффайзенбанк» с 20 сентября запустил SWIFT-переводы в тенге. Конвертация будет производиться по внутреннему курсу банка. Возможность принять перевод в тенге клиентам необходимо уточнять в банке-получателе.

«Райффайзенбанк» запустил SWIFT-переводы в тенге

Клиенты смогут отправлять переводы в тенге с любого нерублевого счета. При переводе с долларового счета будет одна валютная конвертация, при переводе со счета в иной валюте — двойная, пишет Frank Media.

Сейчас в банке открыть счет в тенге физическим лицам нельзя, в кредитной организации существуют счета в долларах, евро и юанях.

  • В августе «Райффайзенбанк» ввел комиссию за входящие переводы в долларах. Ее размер составит 50% от суммы перевода, но не менее $1 тыс. Максимальная комиссия — $10 тыс.

Фото на обложке: «Райффайзенбанк»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Neuralink Илона Маска набирает добровольцев с параличом для вживления чипа в мозг
  2. 2 Минэнерго планирует увеличить тарифы на электроэнергию для майнинг-центров
  3. 3 Wildberries завышает данные по количеству активных продавцов — исследование
  4. 4 БКС отказался от развития цифрового банка для бизнеса «Сфера» под отдельным брендом
  5. 5 Китай стал монополистом в российском импорте автомобилей

ВОЗМОЖНОСТИ

21 сентября 2023

Game Dev «Синеус»

21 сентября 2023

BI-столица России

22 сентября 2023

IAHD DEI Web Accessibility Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ