«Райффайзенбанк» установил комиссию не менее $1 тысячи за переводы в долларах

«Райффайзенбанк» вводит комиссию за входящие переводы в долларах. Ее размер составит 50% от суммы перевода, но не менее $1 тыс. Максимальная комиссия — $10 тыс.
Новый тариф начнет действовать 1 сентября, он касается счетов как физических лиц, так и бизнеса.
«Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа», — говорится на сайте кредитной организации.
В марте австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) объявил о намерении продать свое российское подразделение. Европейский центральный банк призвал группу прекратить российский бизнес. В мае группа допустила передачу российского подразделения собственным акционерам.
Ранее «Райффайзен» устанавливал комиссию на долларовые переводы, но тогда она не превышала $500.
Фото на обложке: Kapustin Igor /
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