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«Райффайзенбанк» установил комиссию не менее $1 тысячи за переводы в долларах

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Райффайзенбанк» вводит комиссию за входящие переводы в долларах. Ее размер составит 50% от суммы перевода, но не менее $1 тыс. Максимальная комиссия — $10 тыс.

«Райффайзенбанк» установил комиссию не менее $1 тысячи за переводы в долларах

Новый тариф начнет действовать 1 сентября, он касается счетов как физических лиц, так и бизнеса.

«Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа», — говорится на сайте кредитной организации.  

В марте австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) объявил о намерении продать свое российское подразделение. Европейский центральный банк призвал группу прекратить российский бизнес. В мае группа допустила передачу российского подразделения собственным акционерам.

Ранее «Райффайзен» устанавливал комиссию на долларовые переводы, но тогда она не превышала $500.

Фото на обложке: Kapustin Igor / Shutterstock

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