«Райффайзенбанк» вводит комиссию за входящие переводы в долларах. Ее размер составит 50% от суммы перевода, но не менее $1 тыс. Максимальная комиссия — $10 тыс.

«Райффайзенбанк» установил комиссию не менее $1 тысячи за переводы в долларах