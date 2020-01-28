В Rambler ID можно будет войти с помощью отпечатка пальца

Холдинг Rambler Group внедрил криптографическую систему WebAuthn для входа в профиль Rambler ID. Она позволяет авторизоваться в сервисах и проектах «Рамблера» через отпечаток пальца. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Rambler ID — единый профиль для входа в продукты группы: почта, касса, новости и др.



Чтобы активировать аутентификацию по отпечатку, пользователь должен войти в уже существующий Rambler ID и создать электронный ключ. Для этого нужно приложить палец к сенсору на смартфоне или ноутбуке, дождаться сканирования и затем подтвердить привязку ключа. После этого при следующей авторизации высветится иконка ключа в разделе «Другие способы входа».

Если пользователь хочет входить в Rambler ID через разные браузеры, то для каждого необходимо будет сделать свой ключ с отпечатком.

По собственным данным, Rambler Group одной из первых в России внедрила такую систему аутентификации. При этом вход по отпечатку считается безопасной формой пароля.