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В Rambler ID можно будет войти с помощью отпечатка пальца

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Холдинг Rambler Group внедрил криптографическую систему WebAuthn для входа в профиль Rambler ID. Она позволяет авторизоваться в сервисах и проектах «Рамблера» через отпечаток пальца. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

В Rambler ID можно будет войти с помощью отпечатка пальца

Rambler ID — единый профиль для входа в продукты группы: почта, касса, новости и др.

Чтобы активировать аутентификацию по отпечатку, пользователь должен войти в уже существующий Rambler ID и создать электронный ключ. Для этого нужно приложить палец к сенсору на смартфоне или ноутбуке, дождаться сканирования и затем подтвердить привязку ключа. После этого при следующей авторизации высветится иконка ключа в разделе «Другие способы входа».

Если пользователь хочет входить в Rambler ID через разные браузеры, то для каждого необходимо будет сделать свой ключ с отпечатком.

По собственным данным, Rambler Group одной из первых в России внедрила такую систему аутентификации. При этом вход по отпечатку считается безопасной формой пароля.

 «Электронные ключи, созданные с помощью отпечатков пальцев, зашифровываются и надежно хранятся на устройствах пользователя и не могут быть переданы третьим лицам, что предотвращает взлом учетных записей злоумышленниками», — рассказал Павел Петлинский, технический директор портала «Рамблер».
Фото: HQuality / Shutterstock

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