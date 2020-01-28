В Rambler ID можно будет войти с помощью отпечатка пальца
Холдинг Rambler Group внедрил криптографическую систему WebAuthn для входа в профиль Rambler ID. Она позволяет авторизоваться в сервисах и проектах «Рамблера» через отпечаток пальца. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.
Rambler ID — единый профиль для входа в продукты группы: почта, касса, новости и др.
Чтобы активировать аутентификацию по отпечатку, пользователь должен войти в уже существующий Rambler ID и создать электронный ключ. Для этого нужно приложить палец к сенсору на смартфоне или ноутбуке, дождаться сканирования и затем подтвердить привязку ключа. После этого при следующей авторизации высветится иконка ключа в разделе «Другие способы входа».
Если пользователь хочет входить в Rambler ID через разные браузеры, то для каждого необходимо будет сделать свой ключ с отпечатком.
По собственным данным, Rambler Group одной из первых в России внедрила такую систему аутентификации. При этом вход по отпечатку считается безопасной формой пароля.
«Электронные ключи, созданные с помощью отпечатков пальцев, зашифровываются и надежно хранятся на устройствах пользователя и не могут быть переданы третьим лицам, что предотвращает взлом учетных записей злоумышленниками», — рассказал Павел Петлинский, технический директор портала «Рамблер».
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter