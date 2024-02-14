Россияне начали массово распродавать недвижимость в Финляндии. На специализированных сайтах размещено более ста соответствующих объявлений. Например, гражданин РФ продает сразу пять островов на озере Саймаа за 1 млн евро.

Граждане РФ начали массово распродавать свою недвижимость в Финляндии. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным газеты, на специализированных сайтах размещены более ста объявлений о продаже россиянами недвижимого имущества в Финляндии. В частности, собственники предлагают обмен недвижимости в Финляндии на автомобиль или квартиру в Москве или Петербурге.

Самый дешевый объект стоит 700 тыс. рублей – это однокомнатная квартира в приграничной Иматре. Встречаются объявления о продаже земли – например, россиянин хочет продать сразу пять островов на озере Саймаа за 1 млн евро.

В январе стало известно о планах Финляндии запретить россиянам любые сделки с недвижимостью. Также местные власти проведут расследование по уже заключенным сделкам.

Фото на обложке: Roman Babakin / Shutterstock