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Турецкие банки пообещали российскому бизнесу расширить прием платежей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Турецкие банки обещают российскому бизнесу расширить прием платежей в ближайшее время. В список разрешенных товаров планируется добавить продукцию народного потребления и электронику. Об этом «Известиям» сообщил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Турецкие банки пообещали российскому бизнесу расширить прием платежей

С начала года операции шли лишь по «зеленому списку» — за продовольствие, медицину, текстиль. Для Турции важно партнерство с Россией, в том числе — с финансовой точки зрения, поэтому товарооборот между странами будет расширяться по категориям, которые не подпадают напрямую под санкции, считают эксперты.

В феврале 2024 года турецкие банки начали закрывать российским компаниям счета, а также ужесточать условия к физлицам для заведения карты. 

Политика турецких банков начала ужесточаться после 22 декабря 2023 года. Тогда президент США Джо Байден ввел ограничения против международных финансовых структур, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с ОПК РФ.

По указу американский минфин может блокировать деятельность зарубежных банков на более широких основаниях. Достаточно того, чтобы финансовая организация хотя бы косвенно участвовала в сделке по преодолению Россией технологических ограничений или способствовала ее производственной активности.

Фото на обложке: Unsplash

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