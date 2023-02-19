Глава Ineos Джим Рэтклифф сделал предложение о покупке ФК «Манчестер Юнайтед»

Владелец крупнейшей химической компании Великобритании Джим Рэтклифф сделал официальное предложение о покупке футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Потенциальная сумма сделки не раскрывается, но она может превысить текущий рекорд лиги в £4,25 млрд.

О предложении Рэтклиффа пишет Reuters со ссылкой на заявление компании. Ineos сообщает, что хочет сделать английскую команду «маяком современного, прогрессивного, ориентированного на фанатов подхода к собственности».

Британская компания «хотела бы инвестировать в "Манчестер Юнайтед", чтобы снова сделать его клубом номер один в мире».

Действующие владельцы «МЮ», американская семья Глейзеров, в ноябре рассказали, что готовы рассмотреть варианты будущего «Манчестер Юнайтед», включая привлечение инвестиций и продажу своей доли в 69%.

Ранее сын бывшего премьер-министра Катара Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани рассказал FT, что подал заявку на приобретение «Манчестер Юнайтед». Согласно Reuters, интерес к спортивному активу также проявляют в Саудовской Аравии.

В 2022 году Forbes оценил «МЮ» в $4,6 млрд. Команда из Манчестера — третий по стоимости футбольный клуб в мире. Состояние Джима Рэтклиффа оценивается в $15,3 млрд. Бизнесмену также принадлежат французский футбольный клуб «Ницца» и швейцарская «Лозанна».

В марте 2022 года Роман Абрамович продал лондонский «Челси» за рекордные £4,25 млрд. Покупателем выступил консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли.