Составлен рейтинг самых странных вопросов россиян в сети

Эксперты Hi-Tech.Mail.ru проанализировали запросы россиян в сети и составили рейтинг самых странных вопросов. В топе вопросы о том, зачем покупатели кладут смартфон на весы в магазине, и странные коды, которые просят набрать полицейские.

Более 2,5 млн пользователей не смогли пройти мимо смартфона на весах в магазине, топ рейтинга возглавил вопрос «Зачем покупатели в магазинах кладут на весы смартфон».

Столько же людей переживают за странные коды, которые могут попросить набрать полицейские.

Более миллиона просмотров за первый месяц публикации набрал вопрос о том, безопасны ли магниты на холодильнике.

В топе рейтинга также оказались другие бытовые вопросы про манипуляции с фольгой, розетками и микроволновкой. Каждый набирал от 500 тыс. до нескольких миллионов просмотров пользователей.

Топ-10 странных вопросов пользователей сети (по убыванию популярности):

Зачем покупатели в магазинах кладут на весы смартфон Зачем полицейские просят набрать *#06# на телефоне Почему нельзя вешать магниты на холодильник Для чего нужно ставить стакан с водой в микроволновку Что будет, если подключить розетку к розетке Зачем соседи сверху катают по полу металлические шары Зачем накрывают роутер фольгой Зачем люди стали отключать роутер на ночь Зачем ключи от авто нужно заворачивать в фольгу Зачем лампы накаливания оборачивают фольгой

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