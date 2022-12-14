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Составлен рейтинг самых странных вопросов россиян в сети

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Эксперты Hi-Tech.Mail.ru проанализировали запросы россиян в сети и составили рейтинг самых странных вопросов. В топе вопросы о том, зачем покупатели кладут смартфон на весы в магазине, и странные коды, которые просят набрать полицейские.

Составлен рейтинг самых странных вопросов россиян в сети

Более 2,5 млн пользователей не смогли пройти мимо смартфона на весах в магазине, топ рейтинга возглавил вопрос «Зачем покупатели в магазинах кладут на весы смартфон».

Столько же людей переживают за странные коды, которые могут попросить набрать полицейские.

Более миллиона просмотров за первый месяц публикации набрал вопрос о том, безопасны ли магниты на холодильнике.

В топе рейтинга также оказались другие бытовые вопросы про манипуляции с фольгой, розетками и микроволновкой. Каждый набирал от 500 тыс. до нескольких миллионов просмотров пользователей.

Топ-10 странных вопросов пользователей сети (по убыванию популярности):

  1. Зачем покупатели в магазинах кладут на весы смартфон 
  2. Зачем полицейские просят набрать *#06# на телефоне
  3. Почему нельзя вешать магниты на холодильник
  4. Для чего нужно ставить стакан с водой в микроволновку 
  5. Что будет, если подключить розетку к розетке 
  6. Зачем соседи сверху катают по полу металлические шары 
  7.  Зачем накрывают роутер фольгой 
  8. Зачем люди стали отключать роутер на ночь 
  9. Зачем ключи от авто нужно заворачивать в фольгу 
  10. Зачем лампы накаливания оборачивают фольгой 

Фото на обложке: Unsplash

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