Составлен рейтинг самых странных вопросов россиян в сети

Эксперты Hi-Tech.Mail.ru проанализировали запросы россиян в сети и составили рейтинг самых странных вопросов. В топе вопросы о том, зачем покупатели кладут смартфон на весы в магазине, и странные коды, которые просят набрать полицейские.
Более 2,5 млн пользователей не смогли пройти мимо смартфона на весах в магазине, топ рейтинга возглавил вопрос «Зачем покупатели в магазинах кладут на весы смартфон».
Столько же людей переживают за странные коды, которые могут попросить набрать полицейские.
Более миллиона просмотров за первый месяц публикации набрал вопрос о том, безопасны ли магниты на холодильнике.
В топе рейтинга также оказались другие бытовые вопросы про манипуляции с фольгой, розетками и микроволновкой. Каждый набирал от 500 тыс. до нескольких миллионов просмотров пользователей.
Топ-10 странных вопросов пользователей сети (по убыванию популярности):
- Зачем покупатели в магазинах кладут на весы смартфон
- Зачем полицейские просят набрать *#06# на телефоне
- Почему нельзя вешать магниты на холодильник
- Для чего нужно ставить стакан с водой в микроволновку
- Что будет, если подключить розетку к розетке
- Зачем соседи сверху катают по полу металлические шары
- Зачем накрывают роутер фольгой
- Зачем люди стали отключать роутер на ночь
- Зачем ключи от авто нужно заворачивать в фольгу
- Зачем лампы накаливания оборачивают фольгой
Фото на обложке: Unsplash
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