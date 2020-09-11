Сервис «Работа.ру» составил рейтинг профессий, в которых больше всего заинтересованы молодые соискатели. Исследование проводилось на базе резюме соискателей в возрасте от 18 до 23 лет. Об этом говорится в сообщении компании.

Составлен рейтинг профессий, в которых больше всего заинтересованы молодые соискатели