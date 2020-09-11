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Составлен рейтинг профессий, в которых больше всего заинтересованы молодые соискатели

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис «Работа.ру» составил рейтинг профессий, в которых больше всего заинтересованы молодые соискатели. Исследование проводилось на базе резюме соискателей в возрасте от 18 до 23 лет. Об этом говорится в сообщении компании.

Составлен рейтинг профессий, в которых больше всего заинтересованы молодые соискатели

Профессия официанта оказалась самой «молодежной» – почти 90% резюме официантов принадлежит соискателям в возрасте от 18 до 23 лет. На втором месте – работа бариста, где на представителей поколения Z приходится 74% от резюме соискателей всех возрастов.

Тройку «молодых» специальностей замыкает профессия промоутера. И почти столько же молодежи ищут работу хостес в ресторанах и гостиницах.

Молодежь также активнее других соискателей на рынке труда в поиске работы консультантами, продавцами-кассирами выходного дня и барменами. Замкнули рейтинг «молодых» профессий андеррайтеры (специалисты по выдаче кредитов или оформлению страховок).

Рейтинг «молодежных» профессий:

Профессия Доля резюме молодежи от всех соискателей
Официант 88%
Бариста   74%
Промоутер 70%
Хостес 67%
Консультант 58%
Продавец-кассир выходного дня 57%
Бармен/барменша 55%
Продавец-консультант 50%
Андеррайтер 43%

Фото: Unsplash

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