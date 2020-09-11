Составлен рейтинг профессий, в которых больше всего заинтересованы молодые соискатели
Сервис «Работа.ру» составил рейтинг профессий, в которых больше всего заинтересованы молодые соискатели. Исследование проводилось на базе резюме соискателей в возрасте от 18 до 23 лет. Об этом говорится в сообщении компании.
Профессия официанта оказалась самой «молодежной» – почти 90% резюме официантов принадлежит соискателям в возрасте от 18 до 23 лет. На втором месте – работа бариста, где на представителей поколения Z приходится 74% от резюме соискателей всех возрастов.
Тройку «молодых» специальностей замыкает профессия промоутера. И почти столько же молодежи ищут работу хостес в ресторанах и гостиницах.
Молодежь также активнее других соискателей на рынке труда в поиске работы консультантами, продавцами-кассирами выходного дня и барменами. Замкнули рейтинг «молодых» профессий андеррайтеры (специалисты по выдаче кредитов или оформлению страховок).
Рейтинг «молодежных» профессий:
|Профессия
|Доля резюме молодежи от всех соискателей
|Официант
|88%
|Бариста
|74%
|Промоутер
|70%
|Хостес
|67%
|Консультант
|58%
|Продавец-кассир выходного дня
|57%
|Бармен/барменша
|55%
|Продавец-консультант
|50%
|Андеррайтер
|43%
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья