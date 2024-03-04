В 2023 году продажи рационов питания и наборов для приготовления блюд с доставкой снизились на 7,6%, до 14,5 млрд рублей год к году. Аналитики прогнозируют, что этот сегмент может вырасти к концу 2024 года, пишет «Ъ» со ссылкой на данные INFOLine.

На 10% может вырасти сегмент доставки рационов питания в 2024 году