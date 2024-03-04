На 10% может вырасти сегмент доставки рационов питания в 2024 году

В 2023 году продажи рационов питания и наборов для приготовления блюд с доставкой снизились на 7,6%, до 14,5 млрд рублей год к году. Аналитики прогнозируют, что этот сегмент может вырасти к концу 2024 года, пишет «Ъ» со ссылкой на данные INFOLine.
По итогам этого года эксперты ожидают увеличения оборота в сегменте доставки рационов питания и наборов для приготовления блюд как минимум на 10%, до 16 млрд рублей.
По данным аналитиков, на рост повлияют запуск бюджетных линеек и расширение географии. Однако вернуться к докризисным показателям будет не так просто: на бизнес продолжают давить экономия россиян и растущая конкуренция с другими продавцами готовой еды.
- Департамент транспорта Москвы намерен создать систему регистрации и учета курьеров, которая будет отслеживать их время работы и перемещения. Среди других предложений — сверять планы открытия дарксторов (места хранения и сбора заказов) с городскими властями, чтобы развивать вокруг них транспортную инфраструктуру.
- По оценке Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС), в 2023 году в курьерской доставке были заняты около 1,2 млн человек, а дефицит составил не менее 100 тыс. человек.
Фото на обложке: Unsplash
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