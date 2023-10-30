«Мегафон», «Билайн» и Tele2 вернут россиянам бесплатную раздачу интернета

«Мегафон», «Билайн» и Tele2 откажутся от взимания платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. ФАС обязала операторов «большой четверки» отменить плату за раздачу интернета 18 сентября, пишут «Известия».
«Мегафон» отменил плату за платный тетеринг на всех тарифных планах для абонентов с 23 октября 2023 года. При этом в течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои, связанные с отменой тарификации функции по раздаче, сказали в ФАС.
Теле2 отменит плату для новых подключений абонентов с 22 ноября 2023 года, а для всех действующих клиентов — с 19 декабря. «Билайн» же, по данным службы, на всех тарифных планах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря 2023 года.
В МТС выполнять требования ФАС отказались, считая свои действия законными. В отношении этой компании служба может возбудить дело за неисполнение предписания, срок по которому истек 18 октября, считают эксперты.
- МТС начал оповещать абонентов о платной раздаче интернета с их устройств в апреле 2023 года. Сообщалось, что при каждом включении «точки доступа» у пользователей будет активироваться спецпакет интернета за 49 рублей.
- «Билайн» ввел плату за эту услугу еще в 2019 году. СМИ сообщали, что оператор «Теле2» стал взимать по 30 рублей в сутки за включение точки доступа на новых тарифах.
- По оценкам опрошенных RB.RU специалистов, функция подключения устройств могла стоить пользователю до 1,5 тыс. рублей в месяц дополнительно к счету за тариф.
Фото на обложке: Unsplash
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