«Мегафон», «Билайн» и Tele2 вернут россиянам бесплатную раздачу интернета

«Мегафон», «Билайн» и Tele2 откажутся от взимания платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. ФАС обязала операторов «большой четверки» отменить плату за раздачу интернета 18 сентября, пишут «Известия».

«Мегафон» отменил плату за платный тетеринг Использование мобильного телефона в качестве точки доступа других устройств к услугам сети передачи данных оператора сотовой связи на всех тарифных планах для абонентов с 23 октября 2023 года. При этом в течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои, связанные с отменой тарификации функции по раздаче, сказали в ФАС.

Теле2 отменит плату для новых подключений абонентов с 22 ноября 2023 года, а для всех действующих клиентов — с 19 декабря. «Билайн» же, по данным службы, на всех тарифных планах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря 2023 года.

В МТС выполнять требования ФАС отказались, считая свои действия законными. В отношении этой компании служба может возбудить дело за неисполнение предписания, срок по которому истек 18 октября, считают эксперты.

МТС начал оповещать абонентов о платной раздаче интернета с их устройств в апреле 2023 года. Сообщалось, что при каждом включении «точки доступа» у пользователей будет активироваться спецпакет интернета за 49 рублей.

«Билайн» ввел плату за эту услугу еще в 2019 году. СМИ сообщали, что оператор «Теле2» стал взимать по 30 рублей в сутки за включение точки доступа на новых тарифах.

По оценкам опрошенных RB.RU специалистов, функция подключения устройств могла стоить пользователю до 1,5 тыс. рублей в месяц дополнительно к счету за тариф.

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