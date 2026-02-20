Разница в цене квадратного метра в квартирах массового и бизнес-сегмента всего 124 тыс. ₽ — это минимум за 9 лет

В январе 2026 года ценовой разрыв между массовыми новостройками и бизнес-классом в старой Москве сократился до минимума за последние девять лет, говорится в исследовании SIS Development. Средняя стоимость квадратного метра в стандарт- и комфорт-классе (массовый сегмент) составила 418 тыс. рублей. В бизнес-классе «квадрат» предлагался в среднем за 542 тыс. рублей.

Разница в цене в двух сегментах сократилась до 124 тыс. рублей

По данным аналитиков девелоперской компании SIS Development, массовый сегмент и бизнес-класс долгое время конкурировали за покупателей с сопоставимыми бюджетами, однако соотношение цен между ними колебалось. В январе 2026 года стоимость «квадрата» в массовых новостройках и в бизнес-классе показала минималный разрыв.

Разница в цене сократилась до 124 тыс. рублей за квадратный метр. Как отмечают аналитики, массовый сегмент сейчас дешевле бизнес-класса примерно на 23%. Это минимальный ценовой разрыв за последние девять лет.

В январе 2025 года квадратный метр в массовых новостройках стоил в среднем 329 тыс. рублей, тогда как в бизнес-классе — 464 тыс. рублей. Таким образом, массовый сегмент был дешевле примерно на 29%.

Максимальный разрыв в цене был в 2022 году

Самый заметный ценовой разрыв за последние девять лет был зафиксирован в ноябре 2022 года. Тогда квадратный метр в массовом сегменте стоил 264 тыс. рублей против 423 тыс. рублей в бизнес-классе — то есть был примерно на 38% дешевле.

В ноябре 2023 года сегменты уже сблизились: 328 тыс. рублей против 439 тыс. рублей. Разница сократилась до примерно 25%. До текущего минимума наиболее близкие показатели наблюдались в четвертом квартале 2019 года — тогда массовые новостройки были дешевле бизнес-класса примерно на 27%.

Доступные квартиры уходят на рынке быстрее — и это влияет на рост цен

Основатель SIS Development Ярослав Гутнов заявил, что сближение цен связано не только с общим ростом рынка. По его словам, современные проекты массового сегмента становятся качественнее и продуманнее, что влияет на их стоимость.

Он также отметил, что за последний год быстрее всего раскупаются самые доступные квартиры. В продаже остаются более дорогие лоты, из-за чего средняя цена предложения растёт, а разрыв с бизнес-классом сокращается.

Россияне активно покупают квартиры на первичном рынке

В России наблюдается устойчивый спрос на новостройки. По данным группы «Самолёт» и MACON, в 2025 году в Нижнем Новгороде было реализовано 89% квартир в проектах со сроком сдачи в 2026-м, в Омске — 83%, в Москве — 81%. В Санкт-Петербурге и Казани показатель составляет по 78%.

При этом девелоперы выводят новые корпуса осторожно. Аналитики MACON отмечают, что ограниченное предложение поддерживает высокий уровень распроданности.