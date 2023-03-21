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Wildberries запустит собственную марку электроники и бытовой техники

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Wildberries планирует запустить собственные бренды электроники и бытовой техники Razz и Ruzz. Производить технику намерены как в России, так и в Китае.

Wildberries запустит собственную марку электроники и бытовой техники

Документы на регистрацию соответствующих торговых знаков компания подала в конце декабря 2022 года. Скоро на маркетплейсе появятся примерно 100 наименований бытовой техники и электроники под СТМ, в том числе холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и т. д.

Спустя пару месяцев после старта продаж ассортимент пополнится планшетами, ноутбуками и смартфонами. Появление собственной торгой марки в компании объснили дефицитом предложения на рынке и ростом спроса в этом сегменте. По данным Wildberries, в прошлом году на площадке продажи техники и электроники выросли на 97%.

  • О планах продавать электронику и технику  августе 2022 года заявил и «Яндекс». Компания подала две заявки на регистрацию собственных марок — Vionic и Tuvio. В списке товаров холодильники, стиральные машины и чайники, роботы-пылесосы, кофемашины, микроволновки, а также машины для изготовления сосисок и аппараты для производства газировки.
  • Весной 2022 года «Яндекс. Маркет» уже начал выпускать аксессуары для смартфонов под собственным брендом Commo. Сейчас пользователи могут заказать сетевые зарядные устройства и кабели, скоро на сервисе появятся и другие аксессуары. Получить товары Commo можно будет в любом регионе России. 

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock

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