Завершилась премия RB Digital Awards 2024. Вот кто стал победителем в этом году

12 февраля в банкетном зале Moscow Marriott Imperial Plaza прошло торжественное награждение победителей ежегодной премии RB Digital Awards . Награду в виде уникальных статуэток и признание коллег получили 11 компаний с кейсами из разных отраслей.

Мероприятие прошло при поддержке:

«EdgeЦентр» — единого центра компетенций по инновационным IT-услугам и инфраструктуре. Компания обеспечивает клиентов IT-решениями мирового уровня вне зависимости от условий, локации и сложности задач;

«Базис» — одного из ведущих российских разработчиков программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры;

Альфа-Банка.

Благодарим компании, которые поддержали проект, сделали его возможным и помогли состояться!

Всего на участие в премии RB.RU получил более 130 заявок, из них в шорт-лист попали 66 компаний, чьи кейсы оценивали путем закрытого голосования члены жюри — ведущие эксперты по цифровой трансформации. Редакция гарантирует прозрачность голосования и справедливость результатов: члены жюри не совещались и не знали о голосах друг друга.

Рассказываем о победителях RB Digital Awards 2024.

Номинация «Маркетинг и продажи»

Компания: Альфа-Банк

Кейс: обновленная программа лояльности Альфа-Банка

На фото слева — победитель Иван Дукарт, руководитель направления развития программы лояльности Альфа-Банка. Справа — вручант и член жюри Роман Тимаев, директор по инновациям X5 Group

В банке обновили и перезапустили программу лояльности, адаптировав ее под нужды каждого клиента.

Номинация «Цифровые услуги»

Компания: ПИК

Кейс: онлайн-заселение

На фото — победители Олег Литовченко, руководитель блока UX Lab ПИК, и Илья Смирдин, продакт-менеджер ПИК

Для решения проблем «классического» заселения, ПИК первым на рынке РФ перевел передачу ключей от квартиры в новый формат онлайн-заселения. Процесс максимально понятен и клиентоориентирован: онлайн-заселение позволяет новым жителям получить ключи от долгожданной квартиры в любое удобное время без предварительной записи.

Номинация «Промышленность»

Компания: «Северсталь»

Кейс: управление процессом окомкования железорудных окатышей с помощью машинного обучения

На фото слева — победитель Григорий Емельянов, руководитель проектов, ООО «Северсталь Диджитал». Справа — вручант и член жюри Евгений Николаев, руководитель портфеля проектов, Segezha group

В «Северстали» решили создать комплекс моделей для автоматического управления процессом окомкования. В него вошли модели компьютерного зрения для мониторинга параметров сырых окатышей и модели машинного обучения для управления процессом окомкования.

Комплекс моделей машинного обучения, который автоматически управляет скоростью вращения окомкователя и дозировкой бентонита, выдает рекомендации по дозировке железорудного концентрата, что позволяет повысить производительность агрегата с сохранением качества продукции либо увеличить процент класса 10–12,5 мм при сохранении производительности.

Номинация «Операционная деятельность»

Компания: «Газпромнефть-Хантос» совместно с Adeptum Digital Production

Кейс: IT-система автоматизации быта и перевахтовки сотрудников на месторождениях в нефтегазовых корпорациях

На фото слева — вручант и член жюри Нина Матвиенко, директор департамента продуктового маркетинга Big Data & AI, «билайн». Справа — победитель Андрей Костылев, менеджер проектов Adeptum Digital Production

Первый в мире проект применения полной автоматизации процессов в одном окне приложения на месторождении для быта сотрудников. Помимо автоматизации основных бизнес-процессов система также способна покрывать «боковые» процессы, связанные с удобством пребывания сотрудников на месторождении. Записаться на посещение спортивного объекта или оформить заказ еды в столовой, оформление заявки на устранение бытовых неполадок или получение услуги предоставляемой на месторождении.

Специальная номинация в образовании по версии «Базис»

В рамках премии RB Digital Awards 2024 была специальная номинация в образовании от партнера премии — компании «Базис». Именно на нее участники не могли подавать кейсы.

Эксперты «Базис» опросили ведущие вузы России, которые приняли участие в проекте «DevOps (девопс) — инженер с нуля». И победителя выбирали строго из этого списка вузов. Критерии отбора — количество студентов, поступивших на обучение по данной программе, а также количество основных образовательных направлений, студенты которых участвуют в проекте.

Эксперты «Базис» выбрали двух победителей:

МИРЭА — Российский технологический университет;

На фото — Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов, «Базис/Ростелеком Информационные Технологии», Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис», победитель Наталия Голованова, заместитель первого проректора МИРЭА, Арсен Благов, директор по маркетингу «Базис»

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

На фото — Наталия Голованова, заместитель первого проректора МИРЭА, Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис», Михаил Гордин, ректор, МГТУ им. Н.Э. Баумана

Номинация «Логистика и транспорт»

Компания: АО «Газстройпром» совместно с «МОНТРАНС»

Кейс: цифровой автопарк АО «Газстройпром»

На фото — Григорий Колодяжный, заместитель директора департамента главного механика, АО «Газстройпром», Дмитрий Журавлев, директор по цифровизации, ООО «МОНТРАНС», вручант и член жюри Николай Шуклин, генеральный директор «Сбертройка»

Сочетание цифровизации и повышения безопасности строительных работ при помощи ИИ и машинного зрения позволяет не просто вести аналитику по полученным данным (телеметрии), но также получить видеоподтверждение и оценку каждого инцидента, а также обеспечить каждого сотрудника интеллектуальным помощником.

Интеграция различных учетных систем в единый комплекс аналитики с применением современных инструментов позволяет ускорить разработку конечного решения за счет децентрализации данных.

Номинация «HR и Внутренние коммуникации»

Компания: Subway Russia совместно с SteadyControl

Кейс: повышение эффективности сотрудников в ресторанах сети Subway Russia с помощью российской системы на основе аудио- и видеоаналитики

На фото — Карина Михайлова, руководитель IT-департамента Subway Russia, и Дмитрий Лебеденко, управляющий партнер SteadyControl HoReCa

SteadyControl — система контроля и управления персоналом, которая соединила и адаптировала AI, разработки аудио- и видеоаналитики для решения бизнес-задач менеджмента. Сегодня она работает в 50+ ресторанах Subway и каждый месяц изучает опыт более 10 тысяч гостей.

Номинация «Корпоративный пилот»

Компания: ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно с Tetraform

Кейс: город профессий «Норникеля» — интерактивный портал для профориентации школьников

На фото — Александра Свердловская, сооснователь и дизайн-директор Tetraform

Город профессий «Норникеля» — интерактивный портал в виде трехмерной карты 10 районов, который стал уникальным инструментом для профориентации школьников. Разработка полностью кастомная: от идеи до элементов на карте.

Номинация «Кибербезопасность»

Компания: Positive Technologies

Кейс: онлайн-киберполигон Standoff 365

На фото — Алексей Новиков, директор экспертного центра безопасности Positive Technologies

В 2023 году онлайн-киберполигон Standoff 365 стал доступен и для команд защиты, у них появилась возможность совершенствовать свои навыки в режиме 24/7. Теперь защитники смогут мониторить и расследовать действия реальных атакующих, обладающих различным опытом и инструментарием, чтобы в дальнейшем использовать полученные навыки для предотвращения реальных хакерских атак.

Номинация «Поставщик года»

Компания: ООО «Ростелеком Информационные Технологии»

«Поставщик года» — единственная номинация, в которой победитель определялся не закрытым голосованием жюри, а выбором редакции из лонг-листа заявок на премию.

На фото — вручант Светлана Зыкова, главный редактор RB.RU, Юлия Камаева, директор проектов ПАО «Ростелеком»

При выборе победителя редакция отталкивалась от количества кейсов, реализованных компанией, и их инновационности, отзывов о компании и описания ее деятельности в открытых источниках.

Все фотографии с мероприятия можно посмотреть в общем альбоме.

Жюри премии:

Евгений Николаев, Segezha group;

Михаил Шурыгин, «EdgeЦентр»;

Александр Ложечкин, «Райффайзенбанк»;

Андрей Пунин, «Здравсити»;

Александр Феденко, «Московский Кредитный Банк»;

Светлана Потапова, «Северсталь Диджитал»;

Роман Тимаев, X5 Group;

Александр Головин, «БКС мир инвестиций»;

Игорь Гулянский, «ИНЛАЙН ГРУП»;

Дамир Баттулин, «Альфа-Банк»;

Вадим Щемелинин, «СИБУР Диджитал»;

Олег Третьяк, «Газпром нефть»;

Елена Батурова, «Россельхозбанк»;

Глеб Чернякин, ПИК;

Александр Канивец, «Самолет»;

Павел Воронин, МТС;

Ольга Горкунова, «М.Видео-Эльдорадо»;

Юлия Золотарева, «Азбука вкуса»;

Николай Шуклин, «Сбертройка»;

Дарий Халитов, «Ростелеком»;

Илья Френклах, «Ренессанс страхование»;

Павел Бутенко, страховая группа «СОГАЗ»;

Ирина Грачева, «Авито»;

Кира Матвеева, Lamoda;

Нина Матвиенко, «билайн»;

Сергей Меркулов, корпорация «Туризм.РФ»;

Алексей Огарков, AstraZeneca.

В этом году мы объединились с компанией-разработчиком ПО «Котелов», которая развивает на YouTube свой IT-подкаст KOTELOV digital finance. Победители RB Digital Awards смогут стать его гостями, рассказать о себе и своих кейсах. Ведущие обсудят с героями тренды и проблемы российской IT-индустрии и то, какие могут быть пути решения, без чего невозможно сегодня создавать успешные востребованные проекты и многое другое.