Завершилась премия RB Digital Awards 2024. Вот кто стал победителем в этом году

12 февраля в банкетном зале Moscow Marriott Imperial Plaza прошло торжественное награждение победителей ежегодной премии RB Digital Awards. Награду в виде уникальных статуэток и признание коллег получили 11 компаний с кейсами из разных отраслей.
Мероприятие прошло при поддержке:
- «EdgeЦентр» — единого центра компетенций по инновационным IT-услугам и инфраструктуре. Компания обеспечивает клиентов IT-решениями мирового уровня вне зависимости от условий, локации и сложности задач;
- «Базис» — одного из ведущих российских разработчиков программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры;
- Альфа-Банка.
Благодарим компании, которые поддержали проект, сделали его возможным и помогли состояться!
Всего на участие в премии RB.RU получил более 130 заявок, из них в шорт-лист попали 66 компаний, чьи кейсы оценивали путем закрытого голосования члены жюри — ведущие эксперты по цифровой трансформации. Редакция гарантирует прозрачность голосования и справедливость результатов: члены жюри не совещались и не знали о голосах друг друга.
Рассказываем о победителях RB Digital Awards 2024.
- Номинация «Маркетинг и продажи»
Компания: Альфа-Банк
Кейс: обновленная программа лояльности Альфа-Банка
На фото слева — победитель Иван Дукарт, руководитель направления развития программы лояльности Альфа-Банка. Справа — вручант и член жюри Роман Тимаев, директор по инновациям X5 Group
В банке обновили и перезапустили программу лояльности, адаптировав ее под нужды каждого клиента.
- Номинация «Цифровые услуги»
Компания: ПИК
Кейс: онлайн-заселение
На фото — победители Олег Литовченко, руководитель блока UX Lab ПИК, и Илья Смирдин, продакт-менеджер ПИК
Для решения проблем «классического» заселения, ПИК первым на рынке РФ перевел передачу ключей от квартиры в новый формат онлайн-заселения. Процесс максимально понятен и клиентоориентирован: онлайн-заселение позволяет новым жителям получить ключи от долгожданной квартиры в любое удобное время без предварительной записи.
- Номинация «Промышленность»
Компания: «Северсталь»
Кейс: управление процессом окомкования железорудных окатышей с помощью машинного обучения
На фото слева — победитель Григорий Емельянов, руководитель проектов, ООО «Северсталь Диджитал». Справа — вручант и член жюри Евгений Николаев, руководитель портфеля проектов, Segezha group
В «Северстали» решили создать комплекс моделей для автоматического управления процессом окомкования. В него вошли модели компьютерного зрения для мониторинга параметров сырых окатышей и модели машинного обучения для управления процессом окомкования.
Комплекс моделей машинного обучения, который автоматически управляет скоростью вращения окомкователя и дозировкой бентонита, выдает рекомендации по дозировке железорудного концентрата, что позволяет повысить производительность агрегата с сохранением качества продукции либо увеличить процент класса 10–12,5 мм при сохранении производительности.
- Номинация «Операционная деятельность»
Компания: «Газпромнефть-Хантос» совместно с Adeptum Digital Production
Кейс: IT-система автоматизации быта и перевахтовки сотрудников на месторождениях в нефтегазовых корпорациях
На фото слева — вручант и член жюри Нина Матвиенко, директор департамента продуктового маркетинга Big Data & AI, «билайн». Справа — победитель Андрей Костылев, менеджер проектов Adeptum Digital Production
Первый в мире проект применения полной автоматизации процессов в одном окне приложения на месторождении для быта сотрудников. Помимо автоматизации основных бизнес-процессов система также способна покрывать «боковые» процессы, связанные с удобством пребывания сотрудников на месторождении. Записаться на посещение спортивного объекта или оформить заказ еды в столовой, оформление заявки на устранение бытовых неполадок или получение услуги предоставляемой на месторождении.
- Специальная номинация в образовании по версии «Базис»
В рамках премии RB Digital Awards 2024 была специальная номинация в образовании от партнера премии — компании «Базис». Именно на нее участники не могли подавать кейсы.
Эксперты «Базис» опросили ведущие вузы России, которые приняли участие в проекте «DevOps (девопс) — инженер с нуля». И победителя выбирали строго из этого списка вузов. Критерии отбора — количество студентов, поступивших на обучение по данной программе, а также количество основных образовательных направлений, студенты которых участвуют в проекте.
Эксперты «Базис» выбрали двух победителей:
МИРЭА — Российский технологический университет;
На фото — Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов, «Базис/Ростелеком Информационные Технологии», Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис», победитель Наталия Голованова, заместитель первого проректора МИРЭА, Арсен Благов, директор по маркетингу «Базис»
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.
На фото — Наталия Голованова, заместитель первого проректора МИРЭА, Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис», Михаил Гордин, ректор, МГТУ им. Н.Э. Баумана
- Номинация «Логистика и транспорт»
Компания: АО «Газстройпром» совместно с «МОНТРАНС»
Кейс: цифровой автопарк АО «Газстройпром»
На фото — Григорий Колодяжный, заместитель директора департамента главного механика, АО «Газстройпром», Дмитрий Журавлев, директор по цифровизации, ООО «МОНТРАНС», вручант и член жюри Николай Шуклин, генеральный директор «Сбертройка»
Сочетание цифровизации и повышения безопасности строительных работ при помощи ИИ и машинного зрения позволяет не просто вести аналитику по полученным данным (телеметрии), но также получить видеоподтверждение и оценку каждого инцидента, а также обеспечить каждого сотрудника интеллектуальным помощником.
Интеграция различных учетных систем в единый комплекс аналитики с применением современных инструментов позволяет ускорить разработку конечного решения за счет децентрализации данных.
- Номинация «HR и Внутренние коммуникации»
Компания: Subway Russia совместно с SteadyControl
Кейс: повышение эффективности сотрудников в ресторанах сети Subway Russia с помощью российской системы на основе аудио- и видеоаналитики
На фото — Карина Михайлова, руководитель IT-департамента Subway Russia, и Дмитрий Лебеденко, управляющий партнер SteadyControl HoReCa
SteadyControl — система контроля и управления персоналом, которая соединила и адаптировала AI, разработки аудио- и видеоаналитики для решения бизнес-задач менеджмента. Сегодня она работает в 50+ ресторанах Subway и каждый месяц изучает опыт более 10 тысяч гостей.
- Номинация «Корпоративный пилот»
Компания: ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно с Tetraform
Кейс: город профессий «Норникеля» — интерактивный портал для профориентации школьников
На фото — Александра Свердловская, сооснователь и дизайн-директор Tetraform
Город профессий «Норникеля» — интерактивный портал в виде трехмерной карты 10 районов, который стал уникальным инструментом для профориентации школьников. Разработка полностью кастомная: от идеи до элементов на карте.
- Номинация «Кибербезопасность»
Компания: Positive Technologies
Кейс: онлайн-киберполигон Standoff 365
На фото — Алексей Новиков, директор экспертного центра безопасности Positive Technologies
В 2023 году онлайн-киберполигон Standoff 365 стал доступен и для команд защиты, у них появилась возможность совершенствовать свои навыки в режиме 24/7. Теперь защитники смогут мониторить и расследовать действия реальных атакующих, обладающих различным опытом и инструментарием, чтобы в дальнейшем использовать полученные навыки для предотвращения реальных хакерских атак.
- Номинация «Поставщик года»
Компания: ООО «Ростелеком Информационные Технологии»
«Поставщик года» — единственная номинация, в которой победитель определялся не закрытым голосованием жюри, а выбором редакции из лонг-листа заявок на премию.
На фото — вручант Светлана Зыкова, главный редактор RB.RU, Юлия Камаева, директор проектов ПАО «Ростелеком»
При выборе победителя редакция отталкивалась от количества кейсов, реализованных компанией, и их инновационности, отзывов о компании и описания ее деятельности в открытых источниках.
Все фотографии с мероприятия можно посмотреть в общем альбоме.
Жюри премии:
- Евгений Николаев, Segezha group;
- Михаил Шурыгин, «EdgeЦентр»;
- Александр Ложечкин, «Райффайзенбанк»;
- Андрей Пунин, «Здравсити»;
- Александр Феденко, «Московский Кредитный Банк»;
- Светлана Потапова, «Северсталь Диджитал»;
- Роман Тимаев, X5 Group;
- Александр Головин, «БКС мир инвестиций»;
- Игорь Гулянский, «ИНЛАЙН ГРУП»;
- Дамир Баттулин, «Альфа-Банк»;
- Вадим Щемелинин, «СИБУР Диджитал»;
- Олег Третьяк, «Газпром нефть»;
- Елена Батурова, «Россельхозбанк»;
- Глеб Чернякин, ПИК;
- Александр Канивец, «Самолет»;
- Павел Воронин, МТС;
- Ольга Горкунова, «М.Видео-Эльдорадо»;
- Юлия Золотарева, «Азбука вкуса»;
- Николай Шуклин, «Сбертройка»;
- Дарий Халитов, «Ростелеком»;
- Илья Френклах, «Ренессанс страхование»;
- Павел Бутенко, страховая группа «СОГАЗ»;
- Ирина Грачева, «Авито»;
- Кира Матвеева, Lamoda;
- Нина Матвиенко, «билайн»;
- Сергей Меркулов, корпорация «Туризм.РФ»;
- Алексей Огарков, AstraZeneca.
В этом году мы объединились с компанией-разработчиком ПО «Котелов», которая развивает на YouTube свой IT-подкаст KOTELOV digital finance. Победители RB Digital Awards смогут стать его гостями, рассказать о себе и своих кейсах. Ведущие обсудят с героями тренды и проблемы российской IT-индустрии и то, какие могут быть пути решения, без чего невозможно сегодня создавать успешные востребованные проекты и многое другое.
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