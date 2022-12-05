Открыта продажа билетов на торжественную церемонию награждения премии RB Digital Awards 2023

Финал RB Digital Awards состоится 16 февраля 2023 года в формате гала-ужина в Москве, на котором соберутся представители компаний-лидеров в сфере цифровой трансформации. Чтобы стать гостем мероприятия, нужно заполнить заявку. Количество пригласительных билетов ограничено.
Мероприятие пройдет при поддержке Cloud и ГК «Самолет»
В 2023 году RB Digital Awards пройдет уже в третий раз. Традиционно премию вручат за лучшие кейсы в области цифровой трансформации в девяти номинациях. С шорт-листом финалистов можно будет ознакомиться после 10 января на сайте премии.
На торжественной церемонии награждения от каждой компании, прошедшей в шорт-лист, будут присутствовать руководители и директора по цифровой трансформации и информационным технологиям. В качестве гостей в мероприятии примут участие представители Cloud, «Самолета», «Альфа-Банка», Metro, X5 Group, Pravo Tech, «СКБ Контура», «Модульбанка», «Норникеля», «Азбуки вкуса», Segezha group, «СберКоруса» и других компаний.
Среди членов жюри:
- Виталий Тарасов, глава по цифровой трансформации, руководитель компании «СберКорус»;
- Сергей Меркулов, директор по цифровой трансформации Segezha group;
- Мария Андрианова, директор по стратегическому развитию Дептранс Москвы;
- Антон Антоничев, руководитель дивизиона IT Metro;
- Олег Бочтарев, директор по инновациям «Кировский завод»;
- Игорь Гулянский, директор по инновациям «Инлайн Груп»;
- Артем Гавриленко, лидер цифровой трансформации, Agile-coach «Азбука вкуса»;
- Алексей Парасына, директор по промышленной автоматизации и метрологии «Норникель»;
- Екатерина Забелина, директор департамента организационного развития и внедрения изменений X5 Group;
- Илья Френклах, вице-президент по цифровой трансформации «Ренессанс Страхование»;
- Ольга Пивень, сооснователь конференции, CEO группы медиакомпаний ЦИПР, RTVI;
- Павел Cеменов, член правления «Модульбанка»;
- Александр Ложечкин, CIO, руководитель дирекции информационных технологий «Райффайзенбанк»;
- Александр Горник, CEO Mindbox;
- Алексей Пелевин, CEO Pravo Tech;
- Михаил Свердлов, независимый директор по продукту и цифровой трансформации;
- Артем Прескарьян, технический директор, руководитель «Контур.Экстерна» и направления «Сервисы для предприятий» «СКБ Контур».
Участие в церемонии награждения — это возможность не только перенять опыт лидеров цифровой трансформации, но и познакомиться и обменяться контактами с ведущими игроками индустрии.
Посмотрите, как это было в прошлом году, и становитесь гостем церемонии RB Digital Awards 2023.
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