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Открыта продажа билетов на торжественную церемонию награждения премии RB Digital Awards 2023

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

Финал RB Digital Awards состоится 16 февраля 2023 года в формате гала-ужина в Москве, на котором соберутся представители компаний-лидеров в сфере цифровой трансформации. Чтобы стать гостем мероприятия, нужно заполнить заявку. Количество пригласительных билетов ограничено.  

Открыта продажа билетов на торжественную церемонию награждения премии RB Digital Awards 2023

Мероприятие пройдет при поддержке Cloud и ГК «Самолет»

В 2023 году RB Digital Awards пройдет уже в третий раз. Традиционно премию вручат за лучшие кейсы в области цифровой трансформации в девяти номинациях. С шорт-листом финалистов можно будет ознакомиться после 10 января на сайте премии.

На торжественной церемонии награждения от каждой компании, прошедшей в шорт-лист, будут присутствовать руководители и директора по цифровой трансформации и информационным технологиям. В качестве гостей в мероприятии примут участие представители Cloud, «Самолета», «Альфа-Банка», Metro, X5 Group, Pravo Tech, «СКБ Контура», «Модульбанка», «Норникеля», «Азбуки вкуса», Segezha group, «СберКоруса» и других компаний.

Среди членов жюри:

  • Виталий Тарасов, глава по цифровой трансформации, руководитель компании «СберКорус»;
  • Сергей Меркулов, директор по цифровой трансформации Segezha group;
  • Мария Андрианова, директор по стратегическому развитию Дептранс Москвы;
  • Антон Антоничев, руководитель дивизиона IT Metro;
  • Олег Бочтарев, директор по инновациям «Кировский завод»;
  • Игорь Гулянский, директор по инновациям «Инлайн Груп»;
  • Артем Гавриленко, лидер цифровой трансформации, Agile-coach «Азбука вкуса»;
  • Алексей Парасына, директор по промышленной автоматизации и метрологии «Норникель»;
  • Екатерина Забелина, директор департамента организационного развития и внедрения изменений X5 Group;
  • Илья Френклах, вице-президент по цифровой трансформации «Ренессанс Страхование»;
  • Ольга Пивень, сооснователь конференции, CEO группы медиакомпаний ЦИПР, RTVI;
  • Павел Cеменов, член правления «Модульбанка»;
  • Александр Ложечкин, CIO, руководитель дирекции информационных технологий «Райффайзенбанк»;
  • Александр Горник, CEO Mindbox;
  • Алексей Пелевин, CEO Pravo Tech;
  • Михаил Свердлов, независимый директор по продукту и цифровой трансформации;
  • Артем Прескарьян, технический директор, руководитель «Контур.Экстерна» и направления «Сервисы для предприятий» «СКБ Контур».

Участие в церемонии награждения — это возможность не только перенять опыт лидеров цифровой трансформации, но и познакомиться и обменяться контактами с ведущими игроками индустрии. 

Посмотрите, как это было в прошлом году, и становитесь гостем церемонии RB Digital Awards 2023.

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