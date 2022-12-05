Открыта продажа билетов на торжественную церемонию награждения премии RB Digital Awards 2023

Финал RB Digital Awards состоится 16 февраля 2023 года в формате гала-ужина в Москве, на котором соберутся представители компаний-лидеров в сфере цифровой трансформации. Чтобы стать гостем мероприятия, нужно заполнить заявку . Количество пригласительных билетов ограничено.

Мероприятие пройдет при поддержке Cloud и ГК «Самолет»

В 2023 году RB Digital Awards пройдет уже в третий раз. Традиционно премию вручат за лучшие кейсы в области цифровой трансформации в девяти номинациях. С шорт-листом финалистов можно будет ознакомиться после 10 января на сайте премии.

На торжественной церемонии награждения от каждой компании, прошедшей в шорт-лист, будут присутствовать руководители и директора по цифровой трансформации и информационным технологиям. В качестве гостей в мероприятии примут участие представители Cloud, «Самолета», «Альфа-Банка», Metro, X5 Group, Pravo Tech, «СКБ Контура», «Модульбанка», «Норникеля», «Азбуки вкуса», Segezha group, «СберКоруса» и других компаний.

Среди членов жюри:

Виталий Тарасов, глава по цифровой трансформации, руководитель компании «СберКорус»;

Сергей Меркулов, директор по цифровой трансформации Segezha group;

Мария Андрианова, директор по стратегическому развитию Дептранс Москвы;

Антон Антоничев, руководитель дивизиона IT Metro;

Олег Бочтарев, директор по инновациям «Кировский завод»;

Игорь Гулянский, директор по инновациям «Инлайн Груп»;

Артем Гавриленко, лидер цифровой трансформации, Agile-coach «Азбука вкуса»;

Алексей Парасына, директор по промышленной автоматизации и метрологии «Норникель»;

Екатерина Забелина, директор департамента организационного развития и внедрения изменений X5 Group;

Илья Френклах, вице-президент по цифровой трансформации «Ренессанс Страхование»;

Ольга Пивень, сооснователь конференции, CEO группы медиакомпаний ЦИПР, RTVI;

Павел Cеменов, член правления «Модульбанка»;

Александр Ложечкин, CIO, руководитель дирекции информационных технологий «Райффайзенбанк»;

Александр Горник, CEO Mindbox;

Алексей Пелевин, CEO Pravo Tech;

Михаил Свердлов, независимый директор по продукту и цифровой трансформации;

Артем Прескарьян, технический директор, руководитель «Контур.Экстерна» и направления «Сервисы для предприятий» «СКБ Контур».

Участие в церемонии награждения — это возможность не только перенять опыт лидеров цифровой трансформации, но и познакомиться и обменяться контактами с ведущими игроками индустрии.

Посмотрите, как это было в прошлом году, и становитесь гостем церемонии RB Digital Awards 2023.