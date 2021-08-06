RB.RU представляет карту рынка ArtTech

RB.RU собрал на одной карте больше сотни игроков российского рынка, которые используют технологии для создания, продажи и дистрибуции произведений искусства.

Цифровое искусство в 2021 году обрело новое дыхание благодаря буму NFT-токенов в первом полугодии. Только за февраль объем торгов токенами составил более $500 млн и 30% этого рынка занимало цифровое искусство. По данным сайта DappRadar, объем продаж NFT с января по июнь 2021 года составил $2,5 млрд.

В конце июня в России прошла крупнейшая в Восточной Европе и первая в стране выставка-ярмарка цифрового искусства. Этим же летом в Санкт-Петербурге проводилась первая выставка криптоискусства российского художника Никиты Панина.

Помимо этого, в России есть уже несколько музеев и галерей, которые работают с цифровыми художниками, а большинство выставок проходят в мультимедийных и интерактивных форматах.

Примечательно, что «классические» музейные гиганты не отстают от тренда и активно используют технологии, чтобы привлечь молодую аудиторию. К примеру, в марте этого года Эрмитаж объявил о планах провести выставку NFT-искусства. А Новая Третьяковка регулярно проводит экспозиции с VR-шлемами и эффектами дополненной реальности.

RB.RU разобрался, что происходит на российском рынке ArtTech и собрал на одной карте всех его ключевых игроков.

Разделы карты:

Онлайн-аукционы, торговые платформы

Этот сегмент карты включает все российские онлайн-платформы, на которых торгуются произведения искусства.

Произведения искусства на Rarible

Здесь есть онлайн-аукционы «классики» и антиквариата, а также площадки, на которых можно приобрести современное искусство. Из необычного стоит выделить одну из крупнейших платформ для торгов NFT-токенами Rarible, приложения для примерки картин и онлайн-калькулятор стоимости предмета искусства.

Вендоры технологий для выставочных пространств

В России действительно большое количество компаний, которые предлагают мультимедийные и интерактивные решения для выставок. Редакция выбрала десяток проектов, которые специализируются на работе с музеями и галереями.

Среди них — разработчики VR-проектов, такие как Narratex, разработчики интерактивных арт-инсталляций (United 3d labs), а также интеграторы мультимедийных систем.

Галереи и инсталляции

В российском арт-пространстве существует около десятка галерей, работающих только в онлайн-формате. Их тематика разнообразна: на одном сайте можно изучить коллекции классической живописи, на другом — работы студентов училищ и художественных вузов.

Если какие-то галереи больше напоминают онлайн-каталог, то более продвинутые используют технологию VR, чтобы арт-объект можно было рассмотреть со всех ракурсов. Например, глобальный VR-музей VRteka, созданный в ВШЭ.

Один из проектов музея VRteka

Тренд на внедрение цифровых технологий коснулся большинства российских музеев. Однако в карту включены только те пространства, в которых технологичные решения и современное цифровое искусство играют ведущую роль и влияют на концепцию позиционирования.

Тематические приложения

Редакция добавила на карту приложения, которые знакомят пользователя с миром искусства. Например, «Угадай художника» — это викторины по живописи, а «Культура.РФ» — глобальный путеводитель по культурным местам всей страны.

AI и искусство

Один из самых значимых фрагментов карты, который включает российских разработчиков, использующих искусственный интеллект для создания произведений искусства.

В России таких проектов меньше, чем в других странах, и они намного менее известны. На карту вошли несколько роботов-поэтов («Генератор стихов», «Яндекс.Автопоэт»), нейросеть-музыкант (Mubert) и приложение для обработки фотографий на основе технологий глубокого машинного обучения и компьютерного зрения.

Пример работы нейросети «Балабоба»

Ключевым разработчиком таких проектов выступает компания «Яндекс». Именно их нейросеть написала «нейросимфонию», которую исполнил настоящий оркестр, а еще музыкальный альбом «Нейронная оборона» на основе текстов и стиля группы «Гражданская оборона». Нейросеть «Балабоба», которая дописывает текст, тоже является разработкой «Яндекса».

Сервисы для знакомства с искусством

Самый обширный сегмент карты. В нем представлены электронные библиотеки («ЛитРес», MyBook, Royallib), онлайн-кинотеатры (Ivi, Amediateka, Megogo) и сервисы для прослушивания музыки.

Инструменты для профессионалов креативных индустрий

Область арт-теха, который на наш взгляд, достаточно слабо представлена российскими компаниями. В большинстве подборок и «топ-инструментов для художника/фотографа/дизайнера» из сети будет фигурировать в лучшем случае два-три отечественных сервиса.

К примеру, для художников нет российских инструментов для рисования онлайн или сервисов по работе с цветом. Наиболее широко представлен сегмент профессиональных инструментов для фотографов — за счет большого количества конструкторов портфолио.

Сервис «Типограф»

Неплохо обстоят дела и с приложениями для писателей. Например, большой популярностью пользуется сервис «Типограф» от студии Артемия Лебедева, который исправляет в текстах кавычки и ставит длинные тире. Сервис «Главред» работает со стилистикой текста, а «Орфограммка» проверяет пунктуацию и грамматику.

Поддержка

В этом разделе представлены программы поддержки старатпов из сферы ArtTech и digital art.

Например, музей современного искусства Garage выделяет гранты цифровым художникам. На креативную индустрию сделали упор два акселератора — Winno и Created in Moscow.

Карта российского рынка ArtTech

Все карты, опубликованные на RB.RU, можно посмотреть здесь