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Начни свой бизнес с RB.RU: рассылка для начинающих предпринимателей

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

RB.RU представляет рассылку для тех, кто хочет стать предпринимателем и начать свое дело. В серии тематических писем люди из индустрии делятся опытом и советами, помогая разобраться в основах и избежать распространенных ошибок. 

Начни свой бизнес с RB.RU: рассылка для начинающих предпринимателей

Рассылка «Начни бизнес с RB.RU» состоит из семи серий писем, каждая из которых фокусируется на одной теме. Рекомендуем подписываться на рассылки по очереди, и после изучения одной темы переходить к следующей. Но если вы хотите параллельно читать письма по разным темам, можно подписаться сразу на несколько рассылок.

Письма из каждой рассылки будут приходить раз в неделю. 7 недель на одну тему. В рамках 49 писем мы расскажем о таких важных аспектах предпринимательства как:

  1. поиск идеи для бизнеса;
  2. анализ рынка и конкурентов;
  3. формирование и найм команды; 
  4. Unit-экономика и финансы;
  5. маркетинг и продажи;
  6. сетап компании;
  7. поиск денег на самом старте.

Подписаться на интересные вам рассылки можно на специальной странице. Начинать бизнес в одиночку всегда сложно, поэтому давайте проходить этот путь вместе

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