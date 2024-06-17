Начни свой бизнес с RB.RU: рассылка для начинающих предпринимателей

RB.RU представляет рассылку для тех, кто хочет стать предпринимателем и начать свое дело. В серии тематических писем люди из индустрии делятся опытом и советами, помогая разобраться в основах и избежать распространенных ошибок.

Рассылка «Начни бизнес с RB.RU» состоит из семи серий писем, каждая из которых фокусируется на одной теме. Рекомендуем подписываться на рассылки по очереди, и после изучения одной темы переходить к следующей. Но если вы хотите параллельно читать письма по разным темам, можно подписаться сразу на несколько рассылок.

Письма из каждой рассылки будут приходить раз в неделю. 7 недель на одну тему. В рамках 49 писем мы расскажем о таких важных аспектах предпринимательства как:

поиск идеи для бизнеса; анализ рынка и конкурентов; формирование и найм команды; Unit-экономика и финансы; маркетинг и продажи; сетап компании; поиск денег на самом старте.

Подписаться на интересные вам рассылки можно на специальной странице. Начинать бизнес в одиночку всегда сложно, поэтому давайте проходить этот путь вместе