Начни свой бизнес с RB.RU: рассылка для начинающих предпринимателей

RB.RU представляет рассылку для тех, кто хочет стать предпринимателем и начать свое дело. В серии тематических писем люди из индустрии делятся опытом и советами, помогая разобраться в основах и избежать распространенных ошибок.
Рассылка «Начни бизнес с RB.RU» состоит из семи серий писем, каждая из которых фокусируется на одной теме. Рекомендуем подписываться на рассылки по очереди, и после изучения одной темы переходить к следующей. Но если вы хотите параллельно читать письма по разным темам, можно подписаться сразу на несколько рассылок.
Письма из каждой рассылки будут приходить раз в неделю. 7 недель на одну тему. В рамках 49 писем мы расскажем о таких важных аспектах предпринимательства как:
- поиск идеи для бизнеса;
- анализ рынка и конкурентов;
- формирование и найм команды;
- Unit-экономика и финансы;
- маркетинг и продажи;
- сетап компании;
- поиск денег на самом старте.
Подписаться на интересные вам рассылки можно на специальной странице. Начинать бизнес в одиночку всегда сложно, поэтому давайте проходить этот путь вместе
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