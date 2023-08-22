Cеть магазинов электроники RBT.ru строит завод по производству холодильников в Новосибирске

Региональная сеть магазинов электроники RBT.ru строит завод по производству холодильников под собственной маркой Leran в Новосибирске. Инвестиции в завод оцениваются экспертами в $30–60 млн, а мощность — в 250–300 тыс. устройств в год.
На заводе также организуют контрактную сборку бытовой техники, и некоторые местные бренды уже заинтересованы в локализации производства в Новосибирске.
В «F+ tech | Марвел» сообщили, что Leran — это техника бюджетной категории, «завод будет спроектирован под нее», поэтому маловероятно, что на его мощностях будут производить продукцию более высокого уровня.
- В январе-июне 2023 года россияне купили свыше 500 тыс. холодильников и морозильных камер, стиральных и посудомоечных машин, плит и духовых шкафов турецких брендов Beko, Grundig, Vestel, Simfer и др. Это в полтора раза больше по сравнению с тем же периодом 2022 года.
Фото на обложке: Serghei Starus /
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