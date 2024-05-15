Несколько участников wellness-проекта re-feel сократили доли в компании

Несколько участников wellness-проекта re-feel сократили свои доли в компании, следует из данных в ЕГРЮЛ. Ранее в re-feel около $100 тыс. вкладывал ресторатор и инвестор Александр Сысоев.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, с 6 апреля 2024 года доли Евгения Давыдова и Александры Жарковой сократились с 23,7% и 24,7% соответственно до 5% каждая.

При этом доля основательницы Алины Чичиной увеличилась с 25,7% до 64,25%. В компании от комментариев отказались.

Ранее в 2022 году интерес к проекту проявил инвестор и ресторатор Александр Сысоев. Предприниматель вошел в капитал с инвестицией около $100 тыс. при оценке компании в 170 млн рублей.

Сейчас доли в re-feel распределены так: 64,25% владеет Алина Чичина, 24,75% — у Игоря Минкевича, по 5% сохраняются за Евгением Давыдовым и Александрой Жарковой. Александр Сысоев владеет в проекте 1%. Ранее в компании сообщали, что инвестор намерен нарастить долю до 5-6%.

ООО «РЕ-ФИЛ» основано в 2020 году. Юрлицо развивает wellness-бренд re-feel, который предлагает напитки на основе природных адаптогенов. Как позиционирует компания, напитки помогают справляться со стрессом и лучше переносить различные нагрузки.

По мнению завкафедрой «Владельческое управление» МНИИПУ Раисы Донской, перераспределение долей может быть связано с желанием основательницы выкупить активы, чтобы сохранять дальнейшую прибыль за собой.

Если бизнес демонстрирует положительные финансовые показатели, основатель может быть заинтересован в увеличении своей доли, поясняет эксперт.

По итогам 2023 года ООО «РЕ-ФИЛ» нарастило выручку почти вдвое, она составила 80,3 млн рублей против 45,2 млн рублей в 2022 году.

Чистая прибыль по итогам прошлого года сократилась до 344 тыс. рублей. Годом ранее прибыль составляла 6,3 млн рублей.

Фото на обложке: re-feel