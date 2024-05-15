Несколько участников wellness-проекта re-feel сократили доли в компании

Несколько участников wellness-проекта re-feel сократили свои доли в компании, следует из данных в ЕГРЮЛ. Ранее в re-feel около $100 тыс. вкладывал ресторатор и инвестор Александр Сысоев.
Как следует из данных ЕГРЮЛ, с 6 апреля 2024 года доли Евгения Давыдова и Александры Жарковой сократились с 23,7% и 24,7% соответственно до 5% каждая.
При этом доля основательницы Алины Чичиной увеличилась с 25,7% до 64,25%. В компании от комментариев отказались.
Ранее в 2022 году интерес к проекту проявил инвестор и ресторатор Александр Сысоев. Предприниматель вошел в капитал с инвестицией около $100 тыс. при оценке компании в 170 млн рублей.
Сейчас доли в re-feel распределены так: 64,25% владеет Алина Чичина, 24,75% — у Игоря Минкевича, по 5% сохраняются за Евгением Давыдовым и Александрой Жарковой. Александр Сысоев владеет в проекте 1%. Ранее в компании сообщали, что инвестор намерен нарастить долю до 5-6%.
ООО «РЕ-ФИЛ» основано в 2020 году. Юрлицо развивает wellness-бренд re-feel, который предлагает напитки на основе природных адаптогенов. Как позиционирует компания, напитки помогают справляться со стрессом и лучше переносить различные нагрузки.
По мнению завкафедрой «Владельческое управление» МНИИПУ Раисы Донской, перераспределение долей может быть связано с желанием основательницы выкупить активы, чтобы сохранять дальнейшую прибыль за собой.
Если бизнес демонстрирует положительные финансовые показатели, основатель может быть заинтересован в увеличении своей доли, поясняет эксперт.
По итогам 2023 года ООО «РЕ-ФИЛ» нарастило выручку почти вдвое, она составила 80,3 млн рублей против 45,2 млн рублей в 2022 году.
Чистая прибыль по итогам прошлого года сократилась до 344 тыс. рублей. Годом ранее прибыль составляла 6,3 млн рублей.
Фото на обложке: re-feel
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как компьютеры и смартфоны меняют наше тело: 6 состояний
- 2 Врачи-блогеры: что о них думают пациенты, работодатели и фармацевтический бизнес
- 3 Увидеть шашлык и не умереть (от переедания)
- 4 Как улучшить качество воздуха дома или в офисе
- 5 От яблочного уксуса до коктейля с морским мхом: 10 напитков, которые пьют ЗОЖ-адепты прямо сейчас
ВОЗМОЖНОСТИ
15 мая 2024
15 мая 2024
17 мая 2024