«Авито Недвижимость» запустила сервис оценки недвижимости

«Авито Недвижимость» сообщила о запуске сервиса оценки недвижимости, с мая он доступен на десктопе, с августа — в мобильной версии. Об этом RB.RU сообщили в компании.
Сервис сравнивает похожую недвижимость и учитывает различные параметры: изменение цен за 1 кв. метр в конкретном доме, особенности строения, данные о районе и инфраструктуре и другое.
Пример работы сервиса
Оценка помогает агентам недвижимости собрать информацию о похожих предложениях и обосновать цену собственнику или клиенту. Кроме того, если указать рыночную стоимость, объявление будет отмечено значком «Рыночная цена».
По данным компании, услугой воспользовались уже более 10 тыс. риелторов. Пока сервис доступен только для России.
Фото на обложке: Unsplash
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