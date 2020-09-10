Сервис для развития soft skills «Реальная мозгокачка» привлек 7,8 млн рублей

Бизнес-акселератор INDIV инвестировал 7,8 млн рублей в сервис развития когнитивных функций « Реальная мозгокачка ». INDIV получил 20% компании. Об этом Rusbase рассказали представители проекта.

«Реальная мозгокачка» разрабатывает интеллектуальный онлайн-марафон для развития soft skills. Программа марафона включает задания в дополненной реальности и упражнения на когнитивных тренажерах.

За две недели пользователи проекта выполняют задания, которые помогают раскрывать потенциал мозга, развивать внимание, память, мышление и эрудицию. Один из авторов заданий — неоднократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман.

«Реальная мозгокачка» — портфельная компания «Викиум», платформы для развития внимания, памяти и мышления с помощью игровых механик. Группе компаний «Викиум» принадлежит 50% «Реальной мозгокачки».

«Реальная мозгокачка» направит привлеченные деньги на усиление маркетингового продвижения продукта и формирование отдела продаж. Стартап планирует сфокусироваться на продвижении в b2b-сегменте.

«В период пандемии мы увидели запрос от корпоративного сектора на командообразующие онлайн-мероприятия. Мы предлагаем формат марафона с игровой механикой — это предполагает более высокую вовлеченность участников, чем образовательные курсы. В последних сотрудники могут видеть дополнительную нагрузку», — отметил основатель «Реальной мозгокачки» Аркадий Панин.

Во втором квартале 2021 года «Реальная мозгокачка» планирует выйти на международный рынок.

Бизнес-акселератор INDIV специализируется на прямых инвестициях в инновационные и производственные проекты внутри России. В портфеле INDIV: «умные» зеркала Smart Mirror, портативные дезинфекторы EcoBox, деревообрабатывающее производство и другие проекты.

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