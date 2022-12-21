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Искусственный интеллект от Realiste самостоятельно «продал» 50 квартир в Дубае

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Proptech-компания Realiste, которая занимается аналитикой рынка недвижимости с использованием искусственного интеллекта (ИИ), в ноябре запустила для инвесторов сервис онлайн-бронирования недвижимости от застройщика.

После запуска букинг-системы движок Realiste на основе ИИ за один месяц самостоятельно подобрал, оценил и «продал» 50 квартир инвесторам. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Искусственный интеллект от Realiste самостоятельно «продал» 50 квартир в Дубае

Бронирование недвижимости происходит напрямую у застройщика за пару минут по нажатию одной кнопки (ИИ интегрирован к основным застройщикам региона, отмечает компания).

Как работает искусственный интеллект в букинг-системе:

  • собирает информацию обо всех транзакциях на рынке недвижимости из государственных источников, CRM-систем и других;
  • отсекает фейки, неверные данные, несуществующие лоты;
  • оценивает движение цен и спроса в районах, данные по качеству постройки и инфраструктуре, делает прогнозы на несколько лет и рассчитывает ROI (прибыль) от аренды для каждой квартиры;
  • отбирает предложения, которые могут принести прибыль от перепродажи или сдачи в аренду.

После этого инвестору остается зайти в систему, оценить предложенные варианты и нажать кнопку «Забронировать», если какой-либо вариант заинтересует. Далее транзакции происходят напрямую с застройщиком.

Отмечается, что вероятность ошибки искусственного интеллекта в настоящее время составляет 5–8%. По данным Realiste, пользователи сообщают о неверной оценке квартир системой. Компания работает над решением этой проблемы.

Платформа Realiste позволяет инвестировать в недвижимость, в ее основе лежит искусственный интеллект. ИИ собирает и анализирует информацию об объектах выдает выгодные варианты. Через платформу инвесторы бронируют и покупают недвижимость онлайн и офлайн.

Фото на обложке: Unsplash

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