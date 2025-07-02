«Реализовался key person risk»: «Т-Банк» вложил в Airo почти 200 млн ₽, а получил удар по репутации

«С Airo всё усугубляется еще тем, что Антон — носитель видения, стратегии и ключевых партнерских связей. Реализовался key person risk! Его внезапное и длительное отсутствие, особенно в связи с уголовным делом в другой стране, может парализовать принятие решений. Компания привлекла значительный раунд — и инвесторы вкладывались не только в бизнес-модель, но и в команду во главе с Драчевым», — сокрушается Даббах.

В мае фаундер объявил о привлечении 200 млн рублей в основанный им сервис бытовых услуг Airo. В обмен на инвестиции ЗПИФ «Т-Банка» «Венчурные инвестиции 1» получил 12,5% в капитале ООО «Айро», а управляющая компания «СТ Капитал» — 4,17%.

На запрос RB.RU в Airo ответили, что не располагают информацией по данному вопросу. В «Т-Банке» на запрос издания не ответили.

По словам Даббаха, произошедшее — это серьезный вызов. «Упоминание Антона в связи с ОПГ и международным уголовным делом, вне зависимости от его справедливости, наносит прямой ущерб Airo и инвесторам», — считает венчурный аналитик.

Теперь для компании Airo наступает непростой период. «Сейчас встанет вопрос об управлении и выполнении стратегии развития. Им предстоит экстренно, совместно с командой Airo, решать вопросы управления. Вероятно, в акционерном соглашении прописаны механизмы на случай недееспособности или отстранения ключевого лица, но их активация — это всегда болезненный процесс, который замедляет развитие. Ситуация — это стресс-тест для компании и акционеров», — констатировал эксперт.

Скорее всего именно сейчас команда Airo возьмет на себя антикризисное управление и попытается сохранить стабильность сервиса и доверие клиентов и исполнителей. «Тут задача — изолировать операционную деятельность от репутационного ущерба. Инвесторы, скорее всего, инициируют экстренное собрание совета директоров и будут оценивать ущерб и прорабатывать сценарии: от смены управляющего до изменения стратегии развития. Публично они, вероятно, будут занимать выжидательную позицию, не делая резких заявлений до прояснения правового статуса Антона Драчева», — заключил Даббах.

Директор по развитию бизнеса PGR agency Наталья Чепарина говорит, что венчурные инвестиции — это высокорисковое вложение капитала, и этот формат изначально подразумевает возможные негативные последствия и форс-мажор. Именно к форс-мажорным обстоятельствам можно отнести новость о задержании основателя компании Airo Антона Драчева, добавляет эксперт.

Но для инвесторов не всё так критично. «Подобное задержание не несет долгосрочных репутационных последствий ни для компании, ни для инвесторов. А сложности в текущей деятельности Airo могут возникнуть только при условии, что сам основатель принимает активное участие в операционной деятельности. Для инвестиционных партнеров проекта — "Т-Банка" и "СТ Капитала" репутационной угрозы нет никакой, а на финансах и прибыли эта ситуация скажется отрицательно только в случае слабой устойчивости компании Airo в подобных кризисных ситуациях», — считает Чепарина.

По словам эксперта, если процессы в компании хорошо отлажены и не требуют активного контроля со стороны задержанного предпринимателя, то высока вероятность, что этот инцидент никак не отразится ни на бизнесе, ни на взаимодействии с инвесторами.

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