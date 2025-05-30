Сервис бытовых услуг Airo привлек 200 млн рублей от институциональных инвесторов в обмен на 16,7% капитала

«Буквально на днях закрыл сделку, привлек 200 млн рублей от двух институциональных инвесторов. К концу апреля у нас родилась стратегия развития, которая настолько понравилась нашим текущим акционерам, что один из них сразу вложил 50 млн рублей. Это был сигнал, что та идея, которая есть, она хорошая», — рассказал Драчев в подкасте.

По словам Драчева, идея состоит в том, что компания собирается привлекать как можно больше клиентов, чтобы расти. Команда понимает, как их привлекать, их на рынке много, и есть все шансы, чтобы удваиваться ежегодно.

Полученные средства будут направлены на укрепление IT-команды, запуск новых услуг (пока их четыре) и рост темпов привлечения клиентов. Процесс удвоения бизнеса запустят в 2026 году. План — привести компанию к обороту около 8 млрд рублей, что позволит задумываться от IPO, добавил Драчев.

По словам предпринимателя, за годы работы он уже привлек 500 млн рублей инвестиций.

В 2021 году венчурный фонд телекоммуникационной компании МТС объявил об инвестициях в компанию Airo. Сумма сделки — 60 млн рублей. Доля фонда в стартапе на тот момент составила около 10%, писал Русбейс.

Airo — онлайн-сервис по оказанию бытовых услуг «по запросу». На сайте и в приложении доступен заказ услуги уборки квартир, химчистки, стирки и ремонта обуви с возможностью вызова курьера. По предоставленным данным, сейчас проект работает в Москве и Санкт-Петербурге. На сайте сервиса указано, что у него более 500 тыс. клиентов.

Выручка ООО «Айро» в 2024 году составила 783 млн рублей (+29%), чистый убыток — 30,4 млн рублей (годом ранее чистая прибыль составляла 5,6 млн рублей).

По состоянию на 27 мая 2025 года 25,73% в компании принадлежат Александру Попову, 21,02% — Антону Драчеву, у ООО «МТС Венчурные инвестиции» доля в 17,34%, у кипрского офшора «Деваппс Лимитед» — 13,62%, Сергея Панарина — 4,81%, Игоря Ермолаева — 0,55% и Александра Вахтина — 0,27%. По данным ЕГРЮЛ, 12,5% капитала компании с 27 мая стали принадлежать ООО «Т-Капитал» (управляет ЗПИФ «Т-Банка» «Венчурные инвестиции 1»), а 4,17% — ООО УК «СТ Капитал».

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