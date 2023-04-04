Покупка Realweb обошлась Qiwi в 1,8 млрд рублей — отчет

Сделка по покупке рекламного агентства Realweb обошлась Qiwi в 1,773 млрд рублей, следует из годового отчета финансовой группы.

Такую сумму компания потратила на покупку 79% акций Realweb в декабре 2022 года.

Ранее сумма сделки не раскрывалась. Совладелец Realweb Эмин Аветисян заявлял Forbes, что она находится «в пределах рыночной стоимости».

RealWeb позиционирует себя как «digital-агентство полного цикла», оказывает услуги создания медийной и видеорекламы, размещения контекстной рекламы, SEO-продвижения, SMM и другие. Среди клиентов — ВТБ, «Альфа-банк», Huawei, HeadHunter и другие.

По оценкам исполнительного директора DigitalBudget Александра Степанова, Realweb занимает примерно 8–10% всего российского рынка интернет-рекламы.

Как сообщалось ранее, сделка должна позволить Qiwi выйти на рекламный рынок в рамках стратегии по диверсификации бизнеса. Сейчас у компании есть платежная система, финансовый сервис для малого и среднего бизнеса Rowi и платформа для автоматизации маркетинга Flocktory.

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