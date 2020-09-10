Александр Румянцев инвестирует в тюменский стартап по поиску уязвимостей Rebrandy Consulting

Венчурный инвестор Александр Румянцев инвестирует в стартап Rebrandy Consulting , который занимается тестированием безопасности сайтов и других информационных систем. Об этом Rusbase рассказал сам Румянцев.

Инвестор получит 10% в проекте, сумма инвестиций не разглашается. По словам Румянцева, сделка находится на оформлении у юристов.

Rebrandy Consulting основал предприниматель из Тюмени Алексей Томилов. Стартап участвовал во втором потоке онлайн-акселератора МБМ, по итогам которого был оценен в 5 млн рублей. Таким образом, вложения Александра Румянцева могут составить 500 тысяч рублей.

По собственным данным стартапа, его клиентами стали Life.ru, LevelTrevel, Bepay, Paymo и другие.

Проект зарегистрировал юрлицо ООО «Ребренди консалтинг» в сентябре 2019 года, свидетельствуют данные системы «Контур.Фокус». В настоящее время 65% в ООО принадлежат Ирине Томиловой, 35% — Павлу Ашарину.

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