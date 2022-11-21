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Рекомендации соцсетей и поисковиков предложили отключать по требованию пользователей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

До конца 2022 года в Госдуму планируется внести законопроект о рекомендательных алгоритмах в интернете — документ закрепляет возможность их отключать. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Маркетплейсы оценивают потери от нового регулирования в 100 млрд рублей в год.

Рекомендации соцсетей и поисковиков предложили отключать по требованию пользователей

Одна из последних версий документа предполагает максимально широкое регулирование. Обеспечивать возможность «полного или частичного» отказа пользователей от рекомендаций обязаны все владельцы сайтов или информационных систем, которые пользуются такими технологиями.

Это означает, что под действие проекта могут попасть соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковые системы, маркетплейсы и другие сервисы.

Законопроект разрабатывает зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Из документа также следует, что Роскомнадзор вправе запрашивать у владельцев информационных ресурсов данные, которые связаны «с предоставлением или распространением информации с применением рекомендательных технологий».

Обсуждение регулирования рекомендательных сервисов идет с 2021 года. Изначально депутаты объясняли его необходимость тем, что подобранны контент в Facebook, Instagram (заблокированы в России, ими владеет Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена), YouTube и других ресурсах, повышает риски социальных конфликтов.

Фото на обложке: Unsplash

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