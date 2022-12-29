В 2022 году хакеры совершили рекордное количество краж криптовалюты — Finbold

В 2022 году хакеры совершили рекордное количество краж криптовалюты, подсчитали в Finbold. Число краж на 44% превысило показатель прошлого года.

По данным Finbold на 9 декабря в мире было совершено 190 случаев кражи криптовалюты, сообщили в Finbold в отчете за 2022 год.

Текущий год стал рекордным как по числу инцидентов с кражей криптовалюты, так и по объему украденных средств. По сравнению с 2021 годом случаев выявлено на 44% больше.

Издание называет рекордным по объему украденных средств случившийся в марте инцидент, когда из сети Ronin было похищено более 173 тысяч Ethereum и 25 тысяч стейблкойнов USDC. Хакерская атака на криптобиржу Binance в октябре принесла хакерам $570 млн.

По данным опроса о том, как россияне относятся к криптовалюте, самой популярной причиной в отказе от их использования – неумение пользоваться этим инструментом. Треть респондентов не увидела в криптовалюте необходимости, а четверть опрошенных боится новостей о запрете и нелегальности электронных денег.

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