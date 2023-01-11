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Банки выдали рекордный объем ипотечных кредитов перед повышением ставки по льготной программе

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские банки поставили рекорд по объему ипотечного кредитования в преддверии повышения ставки по льготной программе. В декабре прошлого года выдача ипотек превысила 700 млрд рублей – по сравнению с ноябрем рост составил 47%.

Банки выдали рекордный объем ипотечных кредитов перед повышением ставки по льготной программе

Декабрь 2022 года поставил абсолютный рекорд за все время ведения статистики по объемам выдачи ипотечных кредитов – за месяц банки выдали кредитов на 701 млрд рублей, что является наибольшим показателем с 2013 года. Об этом сообщили в исследовательской компании Frank RG.

По сравнению с ноябрем 2022 года в декабре было выдано ипотечных кредитов на 47% больше, по сравнению с декабрем 2021 года – на 7,8%. Всего за прошедший год банки выдали 4,85 трлн рублей в виде ипотечных кредитов – на 16% больше, чем в 2021 году.

15 декабря 2022 года Путин поручил продлить программу льготного ипотечного кредитования до 2024 года, но на других условиях – ставка по ней повысится с 7% до 8%. По новым правилам кредиты будут выдавать до июля 2024 года.

Фото на обложке: SergeyKlopotov / Depositphotos

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