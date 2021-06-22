«Стимул для спроса на рынке труда» – CEO Protalent Lab о «приземлении» IT-гигантов в России

«Это еще сильнее простимулирует спрос на уже перегретом рынке труда в сфере IT». CEO рекрутингового агентства Protalent Lab Елена Богомолова рассказала RB. ru, как скажется на hr-рынке принятие закона о «приземлении» иностранных IT-гигантов в России.

Богомолова считает, что это положительно скажется на российских специалистах – у них появится шанс найти подходящую работу с достойной оплатой труда. Но отрицательно скажется на отечественных IT-компаниях – им придется сильнее стараться, чтобы получить в команду молодые и эффективные кадры.

У иностранных лид-компаний (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) повышенные требования к отбору потенциальных кандидатов. Они имеют свои усложненные тесты и коды, которые кандидату необходимо написать, чтобы пройти на должность, сказала Богомолова.

«Стоит также учесть, что политика найма в российские отделения корпораций будет транслироваться из их центральных офисов, которые находятся в США. Это значит, что по отношению к российским кандидатам могут быть применены те же высокие стандарты, что и по отношению к их американским коллегам», – отметила CEO Protalent Lab Елена Богомолова.

По ее мнению, крупные иностранные IT-компании будут уделять внимание не только квалификации человека, но и особенностям его личности. «Важно не то, какой объем работы проделал сотрудник, а то, какой результат он представил руководству», пояснила Богомолова.

IT-гигантов будут интересовать также предрасположенность кандидатов к лидерству и способностью аналитического мышления, считает CEO Protalent Lab.

17 июня Госдума в третьем – финальном, чтении приняла законопроект о «приземлении» иностранных IT-компаний в России. Согласно документу, зарубежные организации, дневная аудитория чьих сервисов составляет 500 тысяч российских пользователей и выше, будут обязаны открыть в России представительства для взаимодействия с местными властями и несения ответственности на территории страны.

В случае неисполнения закона сервисы компаний могут заблокировать или замедлить их работу, а также ограничить деятельность самих компаний в России: запретить попадание в поисковую выдачу и принятие платежей от пользователей, запретить зарабатывать на рекламе.

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