Госдума в финальном чтении приняла законопроект о «приземлении» иностранных IT-компаний

Законопроект о «приземлении» иностранных IT-компаний прошел финальное – третье чтение. Google, Facebook и других обяжут открыть в России свои филиалы, иначе им ограничат деятельность на территории страны или вовсе заблокируют.

О прохождении законопроектом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на территории Российской Федерации» третьего чтения в Госдуме сообщается на информационном сайте нижней палаты парламента. Документ должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать Президент.

Согласно законопроекту, зарубежные IT-компании, дневная аудитория чьих сервисов составляет 500 тысяч российских пользователей и выше, будут обязаны открыть в России представительства для взаимодействия с местными властями и несения ответственности на территории страны.

Список компаний, попавших под действия закона, составит Роскомнадзор. Очевидно, в этот перечень войдут владельцы самых популярных интернет-сервисов, в том числе Google, Facebook, TikTok, Twitter, Steam и другие.

В случае неисполнения закона сервисы компаний могут заблокировать или замедлить их работу, а также ограничить деятельность самих компаний в России: запретить попадание в поисковую выдачу и принятие платежей от пользователей, запретить зарабатывать на рекламе.

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