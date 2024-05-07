TikTok подал в суд на правительство США из-за закона о принудительной продаже или блокировке сервиса

Компания-владелец TikTok подала в суд на правительство США и пытается оспорить требование о продаже или блокировке сервиса в стране. Президент Штатов Джо Байден подписал соответствующий закон в апреле, но ByteDance утверждает, что исполнить его невозможно.
Китайская ByteDance — владелец сервиса вертикальных видео TikTok — подала судебный иск к правительству США. В нем компания пытается оспорить подписанный Джо Байденом в апреле 2024 года закон о принудительной продаже или блокировке сервиса в США, пишет The Wall Street Journal.
ByteDance утверждает, что исполнить требования закона, тем более в установленный 270-дневный срок, невозможно. Компания подчеркнула, что китайское правительство выступает против продажи технологий, от работы которых зависит качество сервиса и функционирование алгоритма рекомендаций.
Кроме того, в иске ByteDance указывает на нарушение законом Первой поправки, которая предусматривает предоставление права на свободу слова. Также блокировка TikTok в США может нанести ущерб бизнесу, отметила ByteDance.
Закон о продаже или блокировке TikTok в США был подписан в апреле, ранее власти Китая выступили против его продажи. В США TikTok обвиняют в сборе данных американских пользователей и потенциальной передаче их китайскому правительству.
Фото на обложке: QubixStudio /
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