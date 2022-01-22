Не заигрывайте с лайфстайлом: Как привлечь первого клиента через социальные сети

Максим Петренчук, основатель продюсерского агентства Social Stars, рассказывает, на какие платформы обращать внимание предпринимателям и как найти первого клиента. В 2012-2014 гг. Максим и его команда вырастили одну из крупнейших сетей пабликов Topface, а также запустили проекты «Вкурсе» и «Селфи», где публиковались новости блогерского мира. Сейчас Social Stars — эксперт в области продвижения, в том числе и через социальные сети.

Соцсетями в России пользуются 99 млн человек — это 67,8% населения, а 42% заходят в них, чтобы найти ту или иную информацию о товаре или услуге. Поэтому популярные соцсети — мастхэв для бизнеса.

Содержание:

Как начинающим компаниям вести соцсети

Первая ошибка, которую совершают новички — ставят KPI агентствам по количеству подписчиков. Но вы должны понимать, что на аккаунты малого и среднего бизнеса практически никто не подписывается — аудитории нравятся известные бренды с мощным посылом. Малым компаниям сложно генерировать контент, направленный только на привлечение фолловеров: обычно этот контент неуникальный.

Зато очень важно правильное построение воронки продаж — это позволяет отслеживать действия на каждом этапе, так прозрачность работы таргет-инструментов повышается.

Чтобы не провалиться на старте, следуйте этим двум правилам:

Генерируйте качественный контент.



В случае МСБ он должен демонстрировать продукт. Главное — не делайте бездушные съемки, как для журналов или лукбуков — в соцсети все должно быть живым.



Контент необязательно делать вычурным: графика, анимации, киношная съемка — это излишне. Но все же он должен быть визуально приятным.



Контент стоит дорого, поэтому нужно делать максимально релевантную для пользователей подачу. Создавая контент, отвечайте на вопросы: а что нужно клиенту? Какую пользу несет продукт? На что человек будет обращать внимание?

Проработайте систему взаимодействия с подписчиками.



Самое банальное — читать комментарии и понимать вопросы и проблемы аудитории. Но лучше всего работает связка аккаунта в соцсети и сайта — так вы можете отслеживать, кто переходит на сайт, с какой площадки, что заставило человека совершить целевое действие: текст или цена.



Конечно, нужен постоянный анализ конкурентов — многое можно узнать через изучение чужих профилей. Политика Facebook позволяет даже видеть креативные объявления, которые запускает владелец аккаунта — так есть возможность заимствовать чужие рекламные триггеры.

Помните: чтобы привлечь первого клиента, не обязательно много работать с рекламой — в начале вы можете делать бартер с блогерами или аккаунтами в ближайшем диапазоне. Например, вы продаете курсы по астрологии, себестоимость которых равна нулю: можно подарить их блогеру, а он расскажет о вашем аккаунте в сторис.

Для начала бартера будет достаточно, главное — привлечь внимание блогера. Но назвать рекламу у блогеров стабильным и предсказуемым вариантом развития продаж нельзя. Один блогер дает хорошие продажи, другой — нет. Таргетированная реклама в этом плане намного прозрачнее и эффективнее.

На какие площадки ориентироваться бизнесу

Самые популярные медиаплатформы в России — это YouTube (ее использовали 85,4% пользователей соцсетей), VK (78%), Instagram (61%), «Одноклассники» (47%) и Facebook (39%). У каждой соцсети свои преимущества, выбирайте наиболее комфортную для компании и не пытайтесь быть везде и сразу.

Instagram

B2C — например, сфера услуг — часто предпочитают Instagram другим площадкам, здесь проще общаться с аудиторией и получать от нее фидбек. Конечно, B2B в Instagram тоже развивается, но немного в других сегментах — в лайфстайле и развлечениях. Так, эту соцсеть любят клубы и рестораны.

Если у вас хорошо развит аккаунт в Instagram, можно быстро познакомиться с нужными людьми в категориях гастрономии, ночной жизни и т.д. Еще, по статистике, в Instagram много владельцев бьюти-бизнеса, дизайнеров в разных сегментах. Но Instagram-аккаунты обычно ведут SMM-специалисты, и есть вероятность, что менеджер аккаунта примет вас за конкурента и отклонит запрос на переписку. Именно поэтому в сегменте B2B стоит выбирать каналы, через которые можно связаться с теми, кто принимает решения.





Facebook

B2B часто делают выбор в пользу Facebook, поскольку в нем можно напрямую выйти на топ-менеджеров и директоров, которые принимают решения.





VK

Наименее очевидная с точки зрения преимуществ для бизнеса в этом году соцсеть. Пожалуй, плюс VK — то, что здесь легче всего получить верификацию, а наличие «галочки» дает бренду имиджевый статус.

На этой платформе почти всегда видно владельца группы в контактах — можно выходить на собственников бизнеса, руководителей, что-то продавать.





YouTube и TikTok

YouTube и TikTok подходят для компаний сегмента масс-маркет.

В TikTok самый низкий порог входа — тут проще всего набрать подписчиков, чтобы потом выводить трафик, например, на сайт.

YouTube лучше всего взаимодействует с поисковиками: при выдаче видео появляется выше, чем статьи. Площадка подходит для B2B, поскольку потенциальные клиенты при поиске в браузере могут наткнуться на ваш ролик — и у вас на почте будут появляться предложения о сотрудничестве.

Через YouTube хорошо продаются сложные и дорогие продукты — например, можно сделать видео с демонстрацией пентхауса, вывести его в топ поиска, а затем покупатель увидит товар лицом (в Instagram такого не добиться — он банально не гуглится).





На что делать упор в продвижении начинающим брендам

Многие бренды считают, что привлечение блогеров — будущее продаж. С одной стороны, селебрити действительно могут генерировать вам креативный контент, например, появляться в аккаунте компании, держа товар в руках. Такой канал взаимодействия с блогером эффективен, поскольку это увеличивает доверие аудитории. С другой стороны, покупка рекламы у селебрити — не самый надежный вариант, поскольку они не всегда хотят подписываться под конкретными обязательствами, часто накручивают аудиторию и могут быть ненадежными подрядчиками.

Важно, что бренд сам может стать блогером — генерировать «от себя» контент и вручную настраивать рекламу. Такой подход надежнее, чем продвижение с помощью блогеров, поскольку все завязано на алгоритмах таргета, а не на субъективных факторах. Поэтому я рекомендую в первую очередь делать упор на грамотную настройку рекламы и цепляющий контент, а к блогерам обращаться потом.

Главная ошибка — пытаться продвигать аккаунт и вкладывать бюджеты в рекламу, если контент на странице не соответствует даже среднему уровню.

В YouTube и TikTok контент может набирать просмотры и подписчиков сам. А вот в Instagram бесплатное продвижение практически невозможно. Конечно, в начале пути вы можете просить друзей делать репосты, поддерживать акции, устраивать конкурсы, подписываться на пользователей, ставить хэштеги — и уже на этом этапе ваш аккаунт должен быть идеально оформлен. Но если вы хотите привлечь больше клиентов, придется обращаться к таргетированной рекламе.

Кроме того, есть разница в подходах:

Текст . Тексты — дешевый способ упаковки услуг. Если вы хотите привлечь клиентов словами, стоит рассмотреть Facebook и VK.

. Тексты — дешевый способ упаковки услуг. Если вы хотите привлечь клиентов словами, стоит рассмотреть Facebook и VK. Визуал. Такая упаковка услуг в разы дороже. Instagram и YouTube нацелены именно на визуал. Наверное, самая дорогая площадка — YouTube, поскольку создание качественных роликов обойдется дорого. Для сравнения — бюджет одного выпуска шоу уровня «Что было дальше» — 2-3 миллиона рублей без затрат на продвижение.

Бренду нужно убедиться, что выбранный подход станет для него хорошим способом продвижения.

Как выбрать тематику для аккаунта в соцсетях: не лайфстайлом единым

Лайфстайл-контент очень популярен, и многие бренды стремятся адаптировать продвижение именно под него. Однако все могут в этом преуспеть. Когда серьезный предприниматель танцует под популярные тренды из TikTok, это выглядит нелепо, а пользователи могут испытывать неловкость. Во всем должна быть мера: первое — всегда нужно помнить об адекватности и сохранять имидж, второе — не бойтесь при этом экспериментировать.

За прошлый год в Instagram появились серьезные люди, например, сооснователь Hoff Михаил Кучмент и совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков. Хороший пример много лет назад подавал и Дмитрий Медведев, который зарегистрировался в Twitter, играл в Angry Birds, изучал молодежный сленг. Каждый из них в итоге стал намного ближе к народу, показывая искреннее любопытство успешного и умного человека — именно с этого и начинайте упаковку аккаунта в соцсетях.

Главное — не метаться из крайности в крайность и понять, в каком образе вы смотритесь органично. Не всегда для этого подойдет популярная лайфстайл-тематика.

Саммари: о чем нужно помнить начинающим брендам

Делайте акцент в KPI на продажах, запросах, звонках, заполнениях анкет — и по этим показателям отслеживайте эффективность рекламы.

Определитесь с соцсетью, в которой будете выстраивать продвижение — площадка напрямую зависит от сферы бизнеса.

Упакуйте услуги в визуал или в текст. Не забудьте учесть соцсеть и сегмент бизнеса.

Выстройте свой образ и позиционирование бренда и не метайтесь из крайности в крайность.

Выберите тематику, в которой вы будете смотреться органично: возможно, популярная тема лайфстайла — не для вас.

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