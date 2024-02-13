«От радости до гнева»: как SMM-агентство позаимствовало наш фирменный стиль и корову

Вечером наш дизайнер и арт-директор получил от старого знакомого сообщение со ссылкой на сайт нашего агентства. Вот только выглядел ресурс как-то странно: будто кто-то из стажёров неумело сверстал и добавил пару новых страниц.

Дизайнер посмотрел и подумал: «делают левой пяткой, а я потом правь». Но позади был долгий день, поэтому он отложил задачу на утро. На свежую голову дизайнер обнаружил, что сайт вообще-то принадлежит не нам. Владелец — некое региональное SMM-агентство. При этом всё скопировано с нашего ресурса: логотип, цветовая гамма, шрифты и даже целые фрагменты текста. Мы тут же задались вопросом: а можно ли считать фирменный стиль объектом интеллектуального права? Задали его юристу и получили ответ:





Вадим Нюняев, кандидат юридических наук, эксперт по интеллектуальной собственности, автор Telegram-канала «Нюняев»

«Фирменный стиль — это не что-то монолитное, а совокупность отдельных решений, объединяющих разные объекты. Каждый из элементов можно защитить авторским правом: логотип, шрифты, дизайн сайта. Но сам по себе стиль не относится к интеллектуальной собственности. Поэтому, если компания хочет защитить себя от копирования, лучший вариант — регистрация общего вида сайта или отдельных решений в качестве

товарных знаков».

Какие элементы бренда позаимствовали плагиаторы

Разберём, какие элементы и в каком виде скопировало SMM-агентство. Спойлер: далее вас ждёт неприкрытый «копипаст».

Логотип

Логотип появился у нас более десяти лет назад. Изначально мы использовали его по-другому. Брали аббревиатуру нашей компании и рядом в квадратных скобках указывали название разных подразделений агентства: консалтинг, девелопмент и т.д.

При ребрендинге от написания отдельных направлений в скобках отказались, но сами скобки оставили как символ нашего образа. Логотип символизирует результат, который мы ставим в приоритет. Подчёркивает, что результат для нас важнее формы, а в чём-то и важнее нас самих. Поэтому мы как бы остаёмся «за скобками», а внутри находится само агентство и основное действие, которое разворачивается вокруг него. Вот такая «математика» нашей жизни.

На скриншоте логотип нашего агентства. Логотип копипастеров из SMM-агентства:

две точно такие же красные квадратные скобки, но с белым перевернутым крестом посредине

Фирменные цвета

Фирменные цвета нашего агентства — насыщенный чёрный и ярко-алый. Здесь мы проявили себя консервативно: цветовая гамма прошла с нами все ребрендинги (и большие, и маленькие). Изначально цвет был просто цветом, без смысловой нагрузки. Сейчас нам приятно ассоциироваться с красным цветом: он броский, заметный и выделяющийся. В общем, такой, какими мы стремимся быть на рынке digital-рекламы. Сайт SMM-агентства взял те же цвета. Наверное, чтобы тоже выделяться среди других. Справедливости ради, у них это получилось.

Помимо сайта и страниц в социальных сетях, элементы фирменного стиля мы используем во всём, что связано с компанией. Это полиграфические материалы, интерьер офиса, шаблоны для деловой переписки и многочисленный мерч компании: от карандашей и ручек до толстовок и коллекции платьев в айдентике бренда.

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Корова-маскот

Важный элемент идентичности для нашей команды — корова. Это одновременно и наш маскот, и небольшая «пасхалка» для тех, кто давно знаком с агентством. Когда мы делали первый сайт компании, нам хотелось подчеркнуть, что мы не просто рекламируем бизнес, но и принимаем участие в том, чем занимаются наши клиенты. Девелоперам помогаем строить дома, образовательным компаниям — учить детей и так далее.

Чтобы подчеркнуть широту наших интересов, мы добавили сельскохозяйственный сектор. Так появились изображение коровы и надпись «повышаем удои». Позже вектор нашей работы изменился, но слайд остался. Более того, несколько лет наш сайт был «заглушкой» с коровой и контактной информацией агентства. И как бы ни менялся ресурс, корова кочевала из версии в версию, так что в итоге стала нашим символом.

На скриншоте корова-маскот с нашего сайта. В SMM-агентстве утащили себе на сайт корову и текст:

«И ещё много разных клёвых штук» с сохранением нюансов типографики.

Текстовый контент

Тексты для нашего сайта писал арт-директор агентства Виктор Улаев на основе брифа от команды. Хотя основной его профиль — это дизайн, тексты он тоже пишет. Делает это в своём авторском стиле. По крайней мере, люди, которые его знают, угадывают авторство безошибочно.

На скриншоте наш текст. SMM-агентство заменило «развивать IT» на «производить мебель».

Антиплагиат оценил уникальность текста в 1,99%

Мы снова задали вопрос юристу: всегда ли тексты являются объектами авторского права? Вот что он ответил.





Вадим Нюняев, кандидат юридических наук, эксперт по интеллектуальной собственности, автор Telegram-канала «Нюняев»

«Авторское право распространяется не на все тексты. Например, по пп. 4 п.6 ст. 1259 ГК РФ, объектами авторского права не считаются тексты информационного характера: новости дня, программы телепередач и т.д. Чтобы доказать «охранный статус» таких сообщений, нужно продемонстрировать в нём признаки оригинальности и индивидуального авторского стиля суду. А также тот факт, что создание текста потребовало от автора творческих усилий, а не было простой механической работой».

Что плагиаторы не смогли «позаимствовать»

Сложную структуру сайта. Пользовательский путь на нашем сайте похож на лабиринт или тетрис: страницы сменяются как по вертикали, так и по горизонтали. У подражателей сайт выглядит как стандартный одностраничник с прямой структурой.

Пользовательский путь на нашем сайте похож на лабиринт или тетрис: страницы сменяются как по вертикали, так и по горизонтали. У подражателей сайт выглядит как стандартный одностраничник с прямой структурой. Фишку с курсором. У нас курсор выполнен в виде точки, меняющей цвет. У плагиаторов курсор обычный.

У нас курсор выполнен в виде точки, меняющей цвет. У плагиаторов курсор обычный. Выдержанный стиль во всём. На сайте SMM-агентства есть раздел «Портфолио», цветовая гамма и стиль которого резко выбиваются из общей чёрно-красной цветовой палитры.

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Как отреагировали коллеги на новость о плагиате

Новость о сайте-двойнике взорвала корпоративные чаты агентства. Мнения сотрудников разделились. Половина заняла позицию тотального игнора: «да и фиг с ним». Половина негодовала и требовала линчевать плагиаторов. Эмоциональнее всех реагировал наш арт-директор: «Да мы теперь как «Адидас» или «Найк», которых китайцы для «Алиэкспресса» копируют. Что может быть круче?». Мы снова обратили к юристу с вопросом: как часто в юридической практике встречаются дела о плагиате сайтов?





Вадим Нюняев, кандидат юридических наук, эксперт по интеллектуальной собственности, автор Telegram-канала «Нюняев»

«Сайт — объект авторского права как составное произведение. При этом сайты редко копируют открыто, так как это чревато серьёзными репутационными рисками. Однако это больше относится к крупным компаниям (или тем, кто хочет таковыми стать).

Маленькие проекты, использующие простые лендинги, чаще плагиатят. Например, копируют код сайта с помощью специальных сервисов в интернете. Если же говорить о данном кейсе, то элементы копирования у SMM-агентства, безусловно, присутствуют. И здесь можно было бы ставить вопрос о нарушении права на дизайн сайта как составного произведения или использовать инструменты закона „О защите конкуренции“».

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Как решили действовать мы

Когда эмоции улеглись, мы с командой пообщались с юристом. Впрочем, скорее в формате консультации и работы над ошибками. Обращаться в суд и начинать эпопею с разбирательствами нам не захотелось.

Но мы подали жалобу в службу поддержки Tilda и предоставили свидетельство на товарный знак логотипа. Определенный эффект это дало: SMM-агентство сменило логотип, отказалось от коровы и даже внесло корректировки в текст. Однако всё остальное осталось прежним. Теперь ждём дальнейших действий от площадки. Как минимум, хочется, чтобы администрация повлияла на плагиаторов через свои каналы. План максимум — полное закрытие сайта. Делимся с вами советами нашего юриста, что делать и куда обращаться, если обнаружили плагиат.





Вадим Нюняев, кандидат юридических наук, эксперт по интеллектуальной собственности, автор Telegram-канала «Нюняев»

«Для начала рекомендую проконсультироваться с юристом и самим провести мини-расследование. Например, беглая проверка показала, что сайт-двойник появился около года назад, намного позже оригинала. Далее совместно с юристом стоит составить претензию и направить её второй стороне.

Стоит понимать, что часто тот, кто использует заимствованный контент, даже не догадывается об этом. Нередко ответственность лежит на недобросовестных дизайнерах, разработчиках и т.д.

Из последних громких примеров: московским муниципалам пытались продать логотип в виде перевёрнутого лого Vanderbilt University (Нэшвилл, штат Теннесси). Так что при получении претензии компании часто сами устраняют нарушения и начинают разбирательства с подрядчиками, которые допустили факт плагиата. Если этого не происходит, тогда следует обращаться в суд».





Главный урок, который мы вынесли для себя из этой истории — это понимание тех пробелов, которые мы допустили в защите собственного контента. Из элементов фирменного стиля патентом был защищён только логотип агентства. Теперь мы хотим депонировать в качестве интеллектуальной собственности и другие элементы фирменного стиля. И уже общаемся на эту тему с юристом.