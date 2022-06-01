Дизайн и брендинг: зачем они нужны и как их применять

Распространено мнение, что логотип компании — это и есть ее бренд. На деле брендинг не ограничивается элементами дизайна, а сам дизайн — логотипом. Разбираемся, что такое дизайн и брендинг и почему они нужны бизнесу.
Брендинг — процесс построения бренда для компании. Бренд включает в себя физические характеристики продукта или услуги, а также окружен ожиданиями и убеждениями. Таким образом, он представляет собой комбинацию материальных элементов и эмоциональной реакции, которую они вызывают у аудитории.
Дизайн — неотъемлемая часть брендинга и брендов, делающая их узнаваемыми с первого взгляда. Другие ключевые элементы брендинга включают ценности бренда, его видение и индивидуальность.
Без дизайна было бы намного сложнее отличать один бренд от другого. К примеру, автомобили могут иметь разные двигатели и различаться по характеристикам. Однако без внешних отличительных особенностей потребителям с трудом бы отличали их друг от друга.
Как брендинг влияет на потребителей
Логотип бренда — лишь одно из проявлений дизайна, но, вероятно, самое важное, поскольку именно его часто видит большое количество людей. Другие элементы дизайна, составляющие брендинг, включают:
- иллюстрации;
- типографику;
- цвета;
- формы.
Элементы дизайна делают бренд узнаваемым и формируют его имидж. Один из часто упоминаемых примеров — галочка Nike. Несмотря на свою простоту, она отражает динамизм и энергичность, которые поддерживают позиционирование Nike как производителя спортивной одежды.
Еще один пример сильного логотипа — Chanel с переплетенными буквами C. Независимо от того, где он располагается — на косметичке или сумочке — этот дизайн позволяет идентифицировать бренд без упоминания его названия.
Зачем нужен логотип
Логотипа предстает на каждой точке соприкосновения между компанией и потенциальными и текущими клиентами. Благодаря ему бренд легко идентифицировать, запоминать и отличать от других. Помимо этого, он может обеспечивать согласованность между различными каналами связи.
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Удачный брендинг вызывает эмоциональную реакцию у аудитории, и иногда для этого достаточно хорошо продуманного логотипа. При благоприятной реакции он укрепляет положительное отношение к бренду.
Из-за этого компании часто используют один и тот же логотип в течение многих лет. По мере устаревания они могут обновлять его, но, по сути, сохраняют похожий дизайн.
Как элементы дизайна работают вместе
Другие элементы дизайна и брендинга не менее значимы, чем логотип. Как и в маркетинге, ключ к успеху — это интеграция. Чтобы элементы дизайна работали на пользу бренда, они должны хорошо сочетаться и дополнять друг друга.
Возьмем, к примеру, типографию. Упрощенный логотип Nike не будет сочетаться с узорчатым шрифтом. Шрифт и логотип, а также шрифт и продукт, будут просто противоречить друг другу.
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Цвет — еще одна важная деталь индивидуальности бренда. Для Coca-Cola — это яркий оттенок красного, а для McDonald’s — сочетание красного и желтого. Чтобы вспомнить эти компании, аудитории достаточно увидеть их фирменные цвета.
Большинство компаний выбирают целую цветовую палитру, а не один оттенок. Это упрощает интеграцию логотипов и прочих элементов в различных условиях, но при этом не снижает узнаваемость.
Как использовать фирменный стиль бренда
Дизайн и брендинг напрямую влияют на экономический успех компании. Чтобы полностью раскрыть их потенциал, важно разработать определенные правила. С точки зрения брендинга, они включают, например, последовательность посыла бренда — без этого будет трудно понять, каких принципов он придерживается.
Кроме того, необходимо некое единообразие в том, как использовать логотипы и цвета. По этому причины многие компании совместно с дизайном разрабатывают и брендбук. Четкие инструкции помогает сохранять профессиональный вид бренда и его узнаваемость, независимо от контекста.
Фото на обложке: thanmano /
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