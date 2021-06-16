12 вопросов, которые нужно задать клиенту перед созданием логотипа

Многие дизайнеры считают, что самый сложный этап в их работе — это обсуждение сотрудничества с заказчиками. Однако для успешного взаимодействия важно получить как можно больше информации от клиента. Это позволит четко определить его предпочтения и выполнить работу наилучшим образом. Вот несколько вопросов, которые необходимо задать заказчику, прежде чем начать разработку логотипа.

1. Каковы основные цели вашей компании?

Некоторые дизайнеры запрашивают основную информацию о предприятии, но часто они упускают действительно важные сведения, которые напрямую относятся к дизайну логотипа.

Стратегия и основные цели говорят об общем видении компании, поэтому стоит использовать это и в дизайне.

Так на начальном этапе создания эскиза вы сможете поиграть с различными символами, формами и стилями, чтобы наиболее точно передать концепцию предприятия.

2. Кто ваша целевая аудитория?

Важно определить целевую аудиторию организации, так как эта информация очень важна для создания логотипа. Дизайн должен быть привлекательным для клиентов конкретной компании.

Часто заказчики имеют довольно расплывчатое представление о собственной аудитории, поэтому вы можете помочь, задавая наводящие и точные вопросы. Например, спросите про средний возраст, местонахождение, доход и ценности клиентов организации.

3. Чего вы хотите достичь с помощью нового логотипа?

Когда вы уже определили то, куда движется компания, необходимо узнать, чего клиент хочет достичь с помощью нового логотипа.

Он может сказать, что хочет укрепить имидж своего бренда, чтобы привлечь потребителей, или стремится охватить новую аудиторию, поэтому он хочет провести ребрендинг.

4. Каковы плюсы и минусы вашего нынешнего логотипа?

Так вы сможете понять, какую пользу принесет редизайн компании. Например, можно использовать существующий логотип и внести в него некоторые изменения или же разработать новый.

Если вы создаете новую айдентику, не обязательно задавать этот вопрос. Также необходимо поинтересоваться у клиента, какие логотипы конкурентов ему нравятся. Это поможет составить представление о вкусах и предпочтениях заказчика.

5. У вас есть логотипы, которые вам нравятся?

Не каждый клиент четко знает, чего он хочет от своего бренда, поэтому полезно будет упомянуть похожий бренд и его логотип, чтобы узнать о предпочтениях заказчика.

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Так вы сможете набросать похожий концепт, сохраняя при этом идентичность компании. Это не только ускорит процесс разработки, но и позволит собрать референсы для дизайна.

6. Кто ваши основные конкуренты?

Рассмотрение другой компании в той же отрасли очень полезно для процесса разработки логотипа для клиента. Вы можете изучить, что выделяет их среди других предприятий и заметить отраслевые тенденции, которые помогут на этапе разработки.

Важно изучить отрасль заказчика, чтобы исключить возможность случайного копирования уже существующего логотипа.

7. Есть ли какие-то нежелательные для вас темы или сюжеты?

Иногда бренды стараются избегать каких-либо тем и не использовать их в логотипах, поскольку это может привлечь нежелательное внимание прессы и стать причиной черного пиара.

Поэтому важно на этапе обсуждения определить темы, которые могут быть неуместны для заказчика. Также необходимо в процессе разработки отправлять клиенту наброски и промежуточные этапы дизайна, чтобы он мог своевременно внести необходимые правки и замечания.

8. Каковы ценности вашего бренда?

Корпоративные ценности могут стать главным сюжетом в новом дизайне, так как логотип должен отражать главные цели компании. Например, если бы бренд боролась против загрязнения океанов, логотип мог бы включать изображение подводного мира. Этот вопрос очень важен, так как он задает структуру и направление разработки логотипа.

9. Как вы хотите, чтобы клиенты воспринимали вашу компанию?

Небольшие предприятия не всегда понимают важность айдентики бренда. Поэтому необходимо поставить себя на место клиента и объяснить заказчику, почему этот вопрос так важен.

Например, для молодежной кофейни можно разработать необычный и индивидуальный логотип, а для логистического стартапа нужен более формальный и современный подход к дизайну.

10. Какие маркетинговые каналы вы используете?

Когда дело доходит до создания стиля бизнеса, всегда полезно знать, как компания продает себя клиентам и какой тип маркетинга они используют: цифровой или традиционный.

Если логотип используется для продвижения в интернете, следует придерживаться более простого плоского дизайна. Однако если бренд закупает рекламу в газетах или на рекламных щитах, можно использовать более сложные элементы.

11. Есть ли у вас какие-то особые пожелания, например, цвета или шрифты?

Иногда клиенты хотят придерживаться определенного стиля, даже если он идет вразрез с их конкурентами. Они рассматривают свой логотип как способ выделиться и нестандартно заявить о себе. Разные цвета в сочетании со шрифтами и скевоморфными или плоскими стилями могут иметь совершенно неожиданные значения.

12. Насколько хорошо вы принимаете решения?

Начиная сотрудничество с заказчиком, вам необходимо удостовериться, что он умеет принимать решения, которые принесут пользу его бизнесу. Если клиент нерешителен, для создания дизайна может потребоваться больше времени.

Вам всегда нужно быть готовыми к этому на ранних этапах разработки. Некоторые заказчики могут вносить правки в дизайн даже на поздних стадиях создания. Поэтому этот вопрос нужно задавать, чтобы обезопасить себя от лишней работы и сэкономить время.

Продуктивное общение крайне важно для успешного сотрудничества в любых сферах деятельности, поэтому стремитесь поддерживать связь с клиентом и иногда берите на себя инициативу.

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